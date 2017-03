Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 4-5 martie 2017

de Ziua de Cluj, 03 martie 2017, 14:12

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 4 - 5 martie 2017.

Berbec

Vei avea parte de un week-end destul de agitat care te va face sa te simti foarte obosit in saptamana ce urmeaza. Incearca macar duminica seara sa te bagi mai devreme in pat.

Taur

Nu reusesti sa te concentrezi asupra a ceea ce ai de facut pentru ca partenerul de viata incearca sa te convinga sa il insotesti undeva. Poate ar fi cazul sa lasi totul deoparte si sa traiesti clipa.

Gemeni

In general te simti bine, insa ai grija la ceea ce iti poate afecta starea de sanatate. Imbraca-te corespunzator atunci cand iesi din casa si ai grija ce mananci in aceste zile.

Rac

Nimic nu-ti va sta in cale, in acest week-end, sa faci ceea ce-ti doresti. Duminica s-ar putea sa ai o discutie serioasa cu cineva din familie legat de niste bani ori ceva bunuri. Veti ajunge, pana la urma, la un consens.

Leu

Ai tot amanat treburi care asteapta sa fie rezolvate si acum te-ai aglomerat. Ca sa nu-ti sacrifici ambele zile stand inchis in casa, accepta ajutorul celor care se ofera. Astfel, vei avea timp sa te si relaxezi.

Fecioara

Sambata nu vei avea parte de multe momente notabile, insa duminica norocul iti surade si vei avea parte de o surpriza placuta. Un prieten care locuieste la mare departare te va vizita.

Balanta

Ai multa treaba, insa poti combina utilul cu placutul si sa te distrezi. Facand asta o sa vezi ca nu ti se va mai parea o corvoada ceea ce ai de facut, dimpotriva, vei vedea partea amuzanta a lucrurilor.

Scorpion

Nu ai programat nimic special pentru acest sfarsit de saptamana si iti vei petrece cea mai mare parte a timpului in familie. Vei constata ca atmosfera de week-end acasa poate fi chiar foarte placuta.

Sagetator

Relatia personala va fi in centrul atentie in aceste zile. Vei sta mult mai mult decat de obicei cu cel drag si pui la cale si o surpriza care il va face sa se simta cea mai rasfatata persoana.

Capricorn

Lasa deoparte grijile in week-end -ul acesta si fa numai ceea ce iti face placere. In ultima vreme te-ai ocupat numai de munca si prieteni si te-ai lasat pe ultimul loc. Ar trebui sa incepi sa ai grija si de tine. Ia acest lucru in serios.

Varsator

Te bagi in treburile cuiva din familie si ajungi sa ti se reproseze ca nu ai ascultat de cineva cand a fost cazul. Acum ii dai dreptate si incerci sa indrepti lucrurile. Daca este o ruda, va fi mult mai usor decat daca e vorba vorba despre partenerul de viata.

Pesti

Vrei sa faci niste modificari importante in casa, dar nu poti fara ajutorul cuiva. Niste prieteni se ofera sa-ti intinda o mana de ajutor, insa te lasa cu treaba facuta pe jumatate. Va fi un week-end epuizant, pentru ca va trebui sa termini singur ce ati inceput impreuna.