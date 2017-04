Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 8-9 aprilie 2017

de Ziua de Cluj, 07 aprilie 2017, 18:31

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 8 - 9 aprilie 2017.

Publicitate

Berbec

Ai trecut printr-o perioada mai aglomerata si nu ai mai iesit de mult timp cu prietenii. Organizeaza-te in asa fel incat diseara sa poti sa iesi in oras.

Taur

Sambata vei avea de facut niste drumuri, dar pe fuga. Te vei grabi sa termini repede ce ai de facut pentru a nu intarzia la intalnirea cu persoana iubita. Este un moment important pentru el si trebuie sa ii alaturi.

Gemeni

Esti foarte emotionat pentru ca a venit ziua mult asteptata. Pentru ca vrei ca totul sa iasa perfect, iti schimbi atitudinea si faci pe seful. Ai grija, poti supara multa lume.

Rac

Chiar daca ai cateva zile libere, nu spera la prea multa relaxare deoarece apare ceva neprogramat care o sa te tina ocupat toata ziua de sambata. Abia duminica seara o sa poti face ce vrei tu.

Leu

Daca vineri seara te prinde extrem de obosit, surprinzator, sambata dimineata te trezesti plin de energie, drept pentru care te ocupi de o sarcina pe care ai ocolit-o pana acum.

Fecioara

Cineva la care tii mult, in secret, se anunta se anunta in vizita. Esti atat de fericit incat nici nu vrei sa iesi din casa, sa nu-i ratezi sosirea. Poate e momentul potrivit sa-i marturisesti ce simti.

Balanta

Un prieten insista sa te vada in acest week-end pentru o discutie. Nu ai ce face, va trebui sa te intalnesti cu el. Anuleaza orice program, dupa tonul pe care-l avea, e vorba de ceva important.

Scorpion

Urmeaza sa faci un drum in interes personal, dar nu vei pleca singur. Poate ajungi in vizita si pe la niste rude. Persoana cu care calatoresti se va simti minunat.

Sagetator

Esti foarte emotiv, dar nu vrei sa recunosti. Astazi te vei da de gol cand ti se va intampla ceva ce te va face sa rosesti de fata cu ceilalti. Nu ar trebui sa iti faci probleme, face parte din farmecul tau.

Capricorn

Te plictisesti si incepi sa-ti suni prietenii pentru idei noi. Cineva iti propune sa mergeti intr-un loc unde, in sfarsit, iti vei descoperi un nou hobby.

Varsator

Ai impresia ca timpul trece prea repede si nu apuci sa faci tot ceea ce iti doresti. Nu mai sta degeaba, actioneaza: suna-ti prietenii, iesi in natura, viziteaza-ti o ruda pe care o vezi rar... Bucura-te!

Pesti

In ultima clipa intervine o schimbare de planuri. Daca pana in acel moment credeai ca vei petrece un week-end plictisitor, lucrurile iau o intorsatura neasteptata si te vei trezi in mijlocul actiunii.