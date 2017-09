Life & Style

HOROSCOP de WEEK-END 9-10 septembrie 2017

de Ziua de Cluj, 08 septembrie 2017, 10:32

Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest week-end, 9-10 septembrie 2017.

Berbec

In acest weekend se pot intampla cateva lucruri interesante care vor marca relatia pe care o ai cu partenerul. Depinde de voi cum veti interpreta fiecare situatie. Poate fi un moment de cumpana care va va ajuta sa decideti ce vreti sa faceti mai departe.

Taur

Sambata pleci din oras, duminica iesi la cumparaturi... Fii mai atent la cheltuielile pe care le faci zilele astea, altfel poti ajunge sa fi nevoit sa ceri bani cu imprumut. Incearca sa faci putina economie, ia-ti doar strictul necesar.

Gemeni

Weekend-ul asta este pentru socializare. Te intalnesti cu multa lume si primesti complimete la tot pasul. Te intrebi ce s-a intamplat, pentru ca ramai si tu uimit de cat de multa lume te admira. Ce sa mai spui? Esti foarte multumit!

Rac

Chiar dacă e weekend te ocupi tot de treburi ce tin de slujba. Ai muncit mult in ultimele saptamani si consideri ca a venit vremea sa evoluezi in cariera. Nu fi atat de neradator, mai odihneste-te si tu din cand in cand!

Leu

Sambata primesti un telefont de la un prieten care te anunta ca vine in vizita. Asta iti incurca putin programul, dar nu spui nimic. Este vorba despre o persoana mai speciala care merita mici sacrificii. Reusesti sa te odihnesti abia duminica spre seara.

Fecioara

E weekend, dar nu vrei sa pleci nicaieri. Asta il incurca pe partenerul de viata care are in plan o excursie la munte. In final accepti numai ca sa ii faci pe plac. Nu vei regreta. De mult timp nu te-ai mai distrat asa bine.

Balanta

Va fi un weekend plin de evenimente. Chiar daca nu stii cum sa faci fata la toate, nu vrei sa refuzi nimic, tot ce se intampla te intereseaza, asa ca vei fi exact in mijlocul actiunii. O sa revezi si cateva persoane despre care nu mai stiai nimic de ani de zile.

Scorpion

Sambata ar putea sa apara o intalnire foarte importanta, in plan profesional, care te-ar putea ajuta mult pe viitor. Duminica vei avea timp sa te ocupi mai mult de cei din familie. Nu uita de rugamintea unui coleg, i-ai promis ca il ajuti cu ceva.

Sagetator

Sambata o sa fie cam multa agitatie in jurul tau, poate chiar prea multa. Insa duminica totul se va calma. O sa ai cateva ore doar pentru tine. Aproape ca ai uitat ce bine e sa faci doar ceea ce-ti doresti tu, fara sa ti seama de dorintele celorlalti.

Capricorn

Weekend-ul asta te intalnesti cu oameni foarte dragi care pun la cale o surpriza special pentru tine. Cand vei vedea ce au facut, te vei bucura foarte mult. Abia iti vei stapani emotiile. Duminica ai de rezolvat ceva ce tine de casa.

Varsator

Te simti extraordinar de bine, esti intr-o forma fizica de invidiat. Nu vrei sa pierzi aceste doua zile cu nimicuri. Iti faci bagajele si fugi la munte sau, de ce nu, la mare. Bineanteles ca nu singur, cu toata gasca.

Pesti

Ai chef de leneveala weekend-ul asta. Iti permiti sa dormi cat vrei, pentru ca ai terminat tot ce aveai de facut. Nimeni si nimic nu te poate obliga sa te ridici din pat doua zile. Pana la urma vei constata ca nu asta iti doresti. Nu e stilul tau...