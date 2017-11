Life & Style

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017

de Ziua de Cluj, 10 noiembrie 2017, 16:32

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest sfarşit de săptămână.

Publicitate

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Berbec

E weekend si vrei sa te odihnesti mai mult. Cineva incearca sa iti faca program si te incomodeaza. Incerci sa ii explici ca nu iti convine, dar pare ca nu intelege. Ai grija sa nu ajungeti sa va certati.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Taur

Nu ai nicio legatura cu un conflict ce a izbucnit de cateva zile in familie, dar simti nevoia sa intervii pentru a lamurii situatia. E o decizie buna. De pe pozitia ta vezi mai limpede lucrurile.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Gemeni

Ziua de sambata incepe bine, dar se strica treaba pe la pranz. Desi era stabilit totul in detaliu, intervine ceva neprevazut si da totul peste cap. Noroc ca pana duminica mai ai putin timp sa remediezi ceva. Va fi bine!

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Rac

Relatiile cu niste persoane din familie devin mai stranse in acest weekend. Ai ocazia sa intalnesti rude pe care nu le-ai mai vazut de mult. Devii nostalgic: ce repede mai trece timpul...

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Leu

Ai uitat de o promisiune facuta unui prieten drag si acum trebuie sa-ti repari greseala. Vorbeste cu partenerul de viata, poate te ajuta sa gasesti o solutie. Duminica primesti musafiri.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Fecioara

Ai de facut un drum mai lung in weekend, asa ca te trezesti sambata cu noaptea-n cap ca sa te ocupi de toate detaliile. Nu te grabi. Verifica de doua ori daca ai la tine tot ce-ti trebuie, altfel va trebui sa te intorci din drum.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Balanta

Dupa o saptamana de stat la birou, simti nevoia de aer, de spatiu. Nimic mai simplu: fa un program, da niste telefoane si aduna-ti prietenii. Ai grija, insa, la cum te imbraci. Te-a prins o mica raceala, sa nu se agraveze!

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Scorpion

E weekend, dar nu poti face mare lucru. Trebuie neaparat sa termini ceva pentru job. Va trebui sa-ti convingi partenerul de viata sa amane planurile de sfarsit de saptamana pentru alta data. Nu-ti fa griji, te va intelege.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Sagetator

Un weekend-surpriza. Prietenii s-au inteles sa faca ceva special pentru tine. Totusi, ai impresia ca au cam intrecut masura. Nu este chiar asa, ti se pare tie. Esti ocupat si a trecut ceva vreme de cand nu i-ai mai vazut.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Capricorn

Evita sa faci deplasarile lungi in acest weekend. Exista riscul sa iti apara ceva probleme de sanatate si, daca se intampla, ar fi bine sa le tratezi din timp. Dar asta nu inseamna sa stai in pat, sub plapuma...

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Varsator

Aveai alte planuri pentru weekend, dar vrei sa-i faci pe plac partenerului de viata si renunti la ideea ta. Sa nu-ti para rau, urmeaza doua zile pline de distractie. Acum intelegi de ce a insistat.

HOROSCOP de WEEKEND 11-12 noiembrie 2017 - Pesti

Umbli mult weekend-ul asta si oriunde ajungi iti faci prieteni rapid. Ai grija, totusi, ce si cu cine vorbesti. Nu poti avea incredere in oricine. Duminica primesti o veste incredibila. Nu te asteptai sa se intample atat de repede.