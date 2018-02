Life & Style

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018

de Ziua de Cluj, 02 februarie 2018, 17:00

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018. Iată ce vă rezervă astrele, în funcţie de zodie, pentru acest weekend, 3 - 4 februarie 2018.

Publicitate

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Berbec

Persoana iubita trece printr-o perioada mai speciala, asa ca incearca sa-i fii cat mai mult alaturi. Anuleaza sau amana orice alta intalnire.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Taur

Esti deranjat de insistenta unei persoane care iti cere insistent sa mergi undeva. Ai incercat sa refuzi politicos, insa nu intelege. Va trebui sa fii mai categoric: spune "nu" si gata.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Gemeni

In sfarsit doua zile libere. Ai scapat de munca si de stres si vrei sa te relaxezi departe de orice ti-ar aminti de job. Te decizi sa pleci cat mai departe de aglomeratia din oras.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Rac

Sambata ti-o rezervi odihnei pentu ca stii ca duminica o sa ai mult de alergat: se anunta o zi plina de actiune si, aproape sigur, cativa musafiri.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Leu

Sambata simti nevoia de libertate, sa te urci in masina si sa conduci fara sa te gandesti incotro te indrepti. Persoana iubita e de aceeasi parere, asa ca plecati de dimineata, dar seara nu se stie pe unde ajungeti...

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Fecioara

Astrele sunt in favoarea ta. Primesti o veste excelenta weekend-ul acesta. Nu indrazneai sa mai crezi ca lucrurile se vor rezolva, insa uite ca totul se aranjeaza in cele din urma.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Balanta

Un weekend la superlativ! Esti in forma maxima si te simti atat de bine incat iti vine sa-i imbratisezi pe toti cei care-ti ies in cale. Totul se intampla cu un motiv, insa nu vrei sa dezvalui prea multe.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Scorpion

Chiar daca e weekend, te asteapta doua zile pline de treburi. Nu vei avea timp sa te ocupi si de prieteni, asa ca incearca sa amani pe altadata vizita acestora. Abia duminica spre seara vei fi cat de cat mai liber.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Sagetator

De saptamani bune iti tot doresti sa ajungi intr-un loc anume, insa mereu au fost alte prioritati si ai fost nevoit sa tot amani. Acum, insa, nimic nu te mai poate retine. Anunti ora plecarii, pentru cine vrea sa te insoteasca...

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Capricorn

Incepi weekend-ul cu o leneveala prelungita in pat, dar telefonul pe care il primesti inainte de pranz te readuce in actiune. In foarte scurt timp vei fi alaturi de prieteni, gata sa iei parte la tot felul de activitati interesante.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Varsator

Ai o multime de planuri pentru acest weekend, dar habar n-ai de unde sa incepi totul... Ai nevoie doar de putina organizare: fa-ti o lista cu ceea ce trebuie sa faci si vezi pe cine te poti baza sa te ajute.

HOROSCOP de WEEKEND 3 - 4 februarie 2018 - Pesti

Vrei sa mergi si unde te-au invitat prietenii, dar trebuie sa iei parte si la un eveniment care va avea loc in familie. Incearca sa-ti imparti weekend-ul cumva. Poate reusesti sa faci in asa fel incat sa ai timp de toate.