Horoscopul săptămânii 1-7 ianuarie 2018

de Ziua de Cluj, 31 decembrie 2017, 21:20

Capricorn



Incepi anul cu promisiuni pe care ti le faci tie insuti. Vrei sa schimbi ceva si sa te schimbi, insa, cu greu iti vine sa discuti despre acest lucru. Gasesti o portita de scapare dintr-o situatie ciudata pentru tine si amani o discutie.

Varsator

Incearca sa tii emotiile sub control, pentru ca se anunta cateva momente tensionate pe parcursul saptamanii. Vestile bune vin de la cel drag, care este foarte fericit si impartaseste cu tine ceva extrem de important pentru voi.

Pesti

Esti foarte emotiv si acest lucru te impiedica sa te concentrezi asa cum trebuie asupra a aceea ce e bine sa faci. Aduna-te, concentreaza-te si vorbeste deschis - asta este ce ar fi bine sa te ghideze in zilele urmatoare.

Berbec

Daca nu te simti atat de bine ca de obicei, evita intalnirile in prima zi a anului, pentru ca o sa le transmiti si celorlalti o stare nepotrivita. Din fericire, scapi rapid de aceasta stare, pentru ca primesti vesti bune. In aceasta saptamana se anunta multe vizite si chiar se vor face planuri mari.

Taur

Planuiesti sa faci niste schimbari in viata si acum faci o lista cu ce iti doresti sa faci. Va dura pana cand va fi gata. O sa tot tai si adaugi lucruri, activitati sau persoane. Vrei sa te distrezi mai mult, asa ca asta o sa incepi din prima saptamana a anului. Este posibil sa pleci din oras sau sa iti prelungesti vacanta.

Gemeni

Esti foarte romantic, spre surprinderea nu numai a partenerului, ci si a prietenilor, care nu iti cunosteau aceasta latura. Vor fi cateva situatii cu care nu te-ai mai confruntat si o sa ai emotii foarte mari, dar sfarsitul va fi unul plin de succes. Problemele financiare incep sa dispara, dar e nevoie sa si economisesti pentru mai multa liniste pe viitor.

Rac

Viata familiala iti solicita atentia din nou si ar fi bine sa te concentrezi asupra celor dragi. Ai stat mult cu ei in ultima vreme, dar acum se fac niste planuri serioase si este nevoie de prezenta ta si nu doar fizic, ci chiar este nevoie sa te gandesti la ce se discuta. O sa iti fie destul de greu sa pastrezi un echilibru intre viata personala si cariera.

Leu

E o saptamana contrastanta, avand in vedere ca apar noi oportunitati, insa, tu vei fi foarte concentrat si pe vechi probleme. Lasa-le in urma si priveste inainte. Mergi pe acest drum cu fruntea sus. Lasa totul in spate. Ti se intampla ceva ce te face sa razi incontinuu. Doar de acest aspect trebuie sa te preocupi.

Fecioara

Cineva de care te-ai apropiat recent o sa te ajute la atingerea telurilor mai repede decat credeai. Ii vei fi recunoscator. Nu are nevoie de nimic, doar sa fii sincer si sa ii arati respect. In ultimele zile ale saptamanii te asteapta o declaratie de dragoste cum de multa vreme nu ai mai auzit. Vei fi impresionat pana la lacrimi.

Balanta

Obtii un rezultat favorabil la o chestiune care te preocupa inca de acum cateva luni. Este vorba despre ceva ce te ajuta sa treci la un alt nivel si sa ai mai multe pretentii atat de la tine, cat si de la cei din jur. Abia a inceput anul si deja simti ca va fi unul dintre cei mai buni.

Scorpion

Descoperi ceva senzational. Esti foarte impresionat, deoarece de multa vreme nu ai mai crezut atat de mult in ceva. Te fascineaza detaliile aflate acum. Multe zile o sa fii preocupat doar de acest aspect. Vei fi atat de cuprins de acest lucru, incat prietenii si cei dragi iti vor reprosa ca nu mai ai timp de ei.

Sagetator

Compania acestei saptamani va fi una extrem de placuta, pentru ca vin multe persoane dragi in vizita. Va fi destul de greu sa revii la birou dupa aceste momente deosebite. Un amic iti cere o favoare care depaseste puterile tale si vei fi pus putin in incurcatura. Alege sa spui adevarul si te vei simti bine.

