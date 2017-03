Life & Style

INTERVIU. Creierul clujean din spatele Times New Roman

de Ziua de Cluj, 01 martie 2017, 12:30

"Visul meu dintotdeauna a fost sa arăt în poze mai bine decât în realitate. Mai visez să ia "U" Cluj campionatul", aşa se descrie Călin Petrar. Noi am încercat să îl cunoaştem mai bine.

Călin Petrar este redactor şef la Cotidianul Independent de Umor Voluntar Times New Roman (TNR), din Bucureşti. "The Godfather at TNR", aşa cum se autointitulează. Puţini sunt cei care ştiu că este ardelean, clujean get-beget. Poate de aici i se trage şi afinitatea pentru satiră şi umor.

Cum în redacţie există fani înfocaţi ai site-ului, ne-am gândit să îl provocăm la o bere virtuală. Poate vom învăţa şi noi să ne sculăm din pat cu zâmbetul pe buze, când se crapă de ziuă. Dacă am reuşit sau nu, rămâne de văzut. Cert e că am ajuns să îl cunoaştem mai bine pe omul Călin Petrar, cel care conduce unul din cele mai apreciate site-uri de umor din România.

- Eşti din Cluj, ai terminat Liceul Economic, iar apoi Facultatea de Filosofie. Cum ai ajuns să faci jurnalism de satiră?

- Presa scrisă era unul din puţinele domenii în care absolvirea Facultăţii de Filosofie şi lipsa unui decolteu generos nu dădeau rău la CV. Şi, într-o mai mare măsură, presa de umor, deci alegerea cred că a venit firesc. Mai ales că, în 2003, când am terminat facultatea, opţiunile în Cluj erau puţine.

- De cand esti la Times New Roman?

- Din 2009, de când s-a lansat site-ul. Fiind la momentul respectiv de vreo şase ani în presă (cu un nefericit ocol de un an şi ceva la Adevărul, am activat exclusiv în presa de satiră), ideea de a face un site de umor a venit firesc. Mai exact, la o bere cu nişte amici.

- Consideri că e o un hobby, o pasiune ceea ce faci sau un job cât se poate de serios?

- Aş fi neserios dacă aş zice că am un job serios. Nici să zic că e un hobby nu e corect, pentru că e vorba, totuşi, de un job. Aşa că mai bine mă abţin. Dacă ar fi să descriu într-un cuvânt o zi de muncă, aş spune că e lungă. Ca orice zi de muncă, dealtfel.

- Există cititori ai site-ului ce doresc să trimită texte pentru a fi publicate pe TNR?

- Da, există. Procedura e simplă: se trimit textele pe e-mail şi, dacă sunt bune, le publicăm. Asta nu se întâmplă însă prea des; multă lume are impresia că un text are umor doar pentru că abordează un eveniment fictiv. Dar am primit şi texte bune, pe care le-am publicat.

- Ai un text preferat dintre cele pe care le-ai publicat ?

- N-am un text preferat, nu sunt genul care să facă topuri. Dacă ar fi totuşi să nominalizez un text, l-aş alege pe cel în care spuneam ca suporterii CFR Cluj fac playback pe stadion. Şi l-aş alege pentru reacţiile pe care le-a provocat, care m-au amuzat destul de mult la vremea respectivă (textul l-am scris în octombrie 2010). Mai întâi, textul a fost preluat de mai multe site-uri, inclusiv Realitatea.net, şi dat ca ştire reală. Abia după câteva ore au realizat profilul site-ului de unde au luat ştirea şi au şters-o. A fost însă suficient pentru suporterii CFR-ului, care au simţit nevoia să infirme playback-ul la următorul lor meci. Era un meci de cupă, parcă, iar ei au avut mai multe bannere prin care infirmau playback-ul. Deşi, prin faptul că au ţinut să infirme public aşa ceva n-au făcut altceva decât să recunoască că un astfel de scenariu este plauzibil. Au dat dovadă de umor involuntar, ca să zic aşa.

- De unde vine pasiunea pentru "U" Cluj şi de ce ironizezi mai mereu CFR?

- Am fost pe stadion prima dată când aveam 5-6 ani, dus de bunicul meu. Atmosfera a fost impresionantă. Ulterior, am citit şi cartea lui Mircea Luca (deşi semnată Ioan Chirilă), "Şepcile roşii". A fost suficient pentru a deveni "U"-ist. De CFR fac mişto pentru că se pretează cel mai bine la aşa ceva: e multă superficialitate în tot ceea ce înseamnă acel club, motiv pentru care sunt extrem de vulnerabili la miştouri.

- Cum l-ai descrie pe Fuego în trei cuvinte?

- L-aş descrie, mai degrabă, printr-o expresie, pe modelul reacţiei ardeleanului la vederea girafei: "Animalul ăsta nu există!"

- Ai vrea sa te întorci la Cluj? Ce îţi lipseşte cel mai mult de aici?

- La prima parte a întrebării ar trebui să răspundă soţia, pentru că ea ştie cel mai bine dacă vreau să mă întorc în Cluj. Îmi lipseşte eventual boemia anilor de facultate, nu ceva în mod special.

- Crezi că ar prinde un produs media pe reteţa Times New Roman, exclusiv pe Cluj?

- Sunt convins că ar prinde, însă impactul ar rămâne exclusiv la nivel local. Deci nu ştiu dacă, din punct de vedere financiar, s-ar încumeta cineva la un astfel de proiect. Eventual un miliardar excentric cu simţul umorului şi capabil de autoironie.

Times New Roman este un site de umor voluntar, care îşi propune să se delimiteze de tot ceea ce există pe piaţa de profil. A fost lansat în septembrie 2009, de o echipă formata din patru oameni, Dan, Călin, Adrian şi Ovidiu, care au mai avut de-a face cu umorul, la publicaţiile Aspirina Săracului sau Plai cu Boi.

(Articol publicat iniţial în 17 ianuarie 2012, autor Anca Mureşan)