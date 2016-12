Life & Style

Ioana Mezei: În 2016 industria designului interior a fost deosebit de dinamică

de Ziua de Cluj, 27 decembrie 2016, 12:29

Primera Interiors, brand de referință al Clujului, aniversează 11 ani de activitate a companiei și un an de la mutarea în noul showroom din cartierul Bună Ziua. Antreprenoarea Ioana Mezei face un bilanț al activității și povestește despre piața designului interior din Transilvania.

Dr. Q : Cum v-ați construit și păstrat locul de top pe o piață atât de competitivă a designului interior cum este cea transilvăneană?

Primera Interiors a pornit la drum în urmă cu 11 ani, după ce am sesizat existența unei nișe în domeniul textilelor decorative. Am crescut de la un an la altul, ne-am extins și am învățat câte ceva din fiecare din sutele de proiecte dezvoltate în acest timp. Cred că elementele care ne definesc și care ne-au ajutat să ne construim locul fruntaș pe piață sunt grija față de clienți, creativitatea și atenția la detalii. Am fost constanți în a realiza totul la standarde foarte înalte, iar calitatea serviciilor a fost întotdeauna pe primul plan. În aceste condiții, concurența a reprezentat pentru noi un excelent factor motivațional.

Dr. Q : În urmă cu un an, v-ați mutat într-un spațiu generos și prietenos din cartierul Bună Ziua. Ce beneficii v-a adus această relocare?

Beneficiile sunt atât pentru noi, cât și pentru clienții noștri. Noul spațiu dispune de vitrine generoase, în care putem să ne expunem creativitatea cu ușurință. Avem o vizibilitate mai mare și, în plus, element important într-un Cluj mereu sufocat de mașini, locuri de parcare pentru toți clienții noștri. De altfel, analiza ultimului an a dat doar cu „plus": mai mulți clienți, colectiv mai mare și o paletă diversificată de servicii.

Dr. Q : Ce cifră de afaceri ați înregistrat anul trecut și care sunt previziunile pentru perioada următoare?

Avem o cifră de afaceri de peste 2,2 milioane de lei pentru 2015, iar anul acesta preconizăm o creștere cu cel puțin 50%. Planurile noastre nu se opresc aici: ținta pentru 2017 este să dublăm cifra de afaceri din 2015.

Dr. Q : Industria designului interior este deosebit de dinamică. Cum vă țineți la curent cu toate noutățile?

În primul rând, investim mult timp și resurse în partea de informare și documentare, atât de importantă la un proiect de design interior. Uurmărim în permanență piețele externe și suntem prezenți la cele mai importante evenimente din domeniu. Nu credem, însă, în „rețete" universal valabile, ci fiecare proiect este personalizat atât după caracteristicile fizice ale spațiului, cât și după personalitatea și stilul utilizatorului. Suntem inspirați de tendințele internaționale, dar le implementăm local ținând cont în primul rând de specificul proiectului și al clientului.

Dr. Q : Aveți materiale preferate pentru proiectele de design interior?

Textilele, metalul și lemnul sunt printre preferatele echipei Primera Interiors, dar recomandările noastre țin întotdeauna cont de dorințele clientului.

Dr. Q : Ce proiect v-a adus cea mai mare satisfacție?

Cel mai recent proiect este cel mai apropiat de suflet... Spun asta deoarece suntem în permanentă dezvoltare și perfecționare, iar fiecare fiecare nou proiect ne aduce cel puțin un nou prieten.

Showroom și magazin online

Brandul 100% clujean de decorațiuni interioare este accesibil atât prin intermediul site-ului http://primera-interiors.ro/, cât și la showroom-ul de pe str. Pompiliu Teodor nr. 1A, în cartierul Bună Ziua. Clienții au la dispoziție sute de mostre de materiale, zeci de cataloage de textile și tapete, precum și diverse articole decorative. Showroom-ul găzduiește și colecția proprie de produse de mic mobilier - măsuțe, console și mobilier tapițat. În plus, clienții pot alege dintre peste 10.000 de mostre de textile și colecții ale unor nume cunoscute precum Christian Lacroix, Ralph Lauren, Nina Campbell, Kelly Hoppen, Designers Guild sau Osborne&Little, care se pot aduce la comandă.