Jada, soţia lui Will Smith: "Am fost traficantă de droguri"

de mediafax, 20 iulie 2017, 13:07

Actriţa americană Jada Pinkett Smith, soţia actorului şi cântăreţului Will Smith, care a devenit celebră după rolul din trilogia "Matrix", a dezvăluit că făcea trafic de droguri la momentul la care l-a cunoscut pentru prima oară pe regretatul rapper Tupac Shakur.

Vedeta filmului 'Girl Trip' - care are doi copii, , Jaden, de 19 ani, şi Willow, de 16 ani, cu soţul său Will Smith - a povestit că se ocupa de traficul de substanţe ilegale la data la care l-a cunoscut pe rapperul Tupac Shakur, care a murit în septembrie 1996, după ce a fost împuşcat de patru ori într-o altercaţie.

Amintindu-şi de prietenia sa cu regretatul rapper, Jada a declarat: ''Nu am spus povestea completă. Unul dintre lucrurile interesante pe care nu l-am mai mărturisit înainte este că la data la care l-am cunoscut pe Pac, făceam trafic de droguri. Nu voi da detalii, pentru că voi scrie o carte despre asta. Aşa a început prietenia noastră.''

Actriţa în vârstă de 45 de ani a recunoscut că a păţit ceva ''îngrozitor'' care a făcut-o să îşi schimbe complet viaţa şi a crezut că acelaşi lucru i se va întâmpla şi lui Tupac: ''Cum mă străduiam să ies din acea viaţă, mi s-a întâmplat ceva îngrozitor. Dacă eu mă străduiam să închei acel capitol, el intra din ce în ce mai adânc în el. Mi-am zis: 'Doamne, într-o zi vei face pentru Pac ceea ce ai făcut pentru mine. M-ai salvat.' Dar asta nu i s-a întâmplat niciodată lui. ''

Jada a insistat că era doar prietenă cu Tupac şi că nu a avut niciodată o relaţie romantică cu acesta. Actriţa a adăugat: ''Ştiu că majoritatea oamnilor vor să creadă că aveam o relaţie romantică, dar asta se întâmplă pentru că nu cunosc povestea. Supravieţuirea era baza, cum ne sprijineam, înţelegeţi? Nu era vorba de 'Tipa asta drăguţă şi tipul ăsta au fost implicaţi într-o relaţie.' Nu. Nu era deloc vorba despre asta. Era vorba despre supravieţuire şi mereu a fost vorba despre supravieţuire în privinţa noastră.''

Prietenia actriţei cu Tupac a intrat în lumina reflectoarelor după lansarea filmului documentar 'All Eyez On Me', dar Jada se simte ''profund jignită'' de modul în care e înfăţişată relaţia lor în film: ''Reînchipuirea relaţiei mele cu Pac e profund jignitoare.''

Tupac este interpretat de Demetrius Shipp Jr., în timp ce Kat Graham o joacă pe Jada.

Prietenia celor doi este o temă majoră a filmului, de la momentul la care cei doi erau studenţi la Baltimore School for the Arts din Maryland.

Will şi Jada Smith, care s-au căsătorit în 1997, au împreună doi copii: un fiu, Jaden, născut în 1998, şi o fiică, Willow, născută în 2000. Starul hollywoodian mai are un fiu, Willard, născut în 1992 de prima soţie a actorului, Sheree Zampino.