Life & Style

Jane Fonda: „Am fost violată, am fost abuzată sexual când eram copil şi am fost concediată pentru că nu voiam să mă culc cu şeful meu"

de Ziua de Cluj, 03 martie 2017, 14:44

Cunoscuta actriță americană, fostul sex-simbol al anilor 70, a explicat că această experienţă a făcut-o să fie o susţinătoare acerbă a drepturilor femeilor.

Publicitate

Am fost violată, am fost abuzată sexual când eram un copil şi am fost concediată pentru că nu voiam să mă culc cu şeful meu. Mereu am crezut că e vina mea, că nu am spus sau nu am făcut lucrul corect", a dezvăluit actriţa într-un interviu cu actriţa Brie Larson, scrie revista Elle.

Fonda a explicat că această experienţă a făcut-o să fie o susţinătoare acerbă a drepturilor femeilor, relatează Mediafax.

„Ştiu fete tinere care au fost violate şi nici nu ştiau ca a fost un viol. Se gândesc probabil s-a întâmplat pentru că nu am spus nu destul de bine. Unul din cele mai bune lucruri la mişcarea feministă este faptul că ne-a ajutat să realizăm că violul şi abuzul nu se întâmplă din vina noastră. Am fost violate şi nu este în regulă", a spus actrița.