Jennifer Aniston sau Angelina Jolie? Un actor de la Hollywood a dezvăluit cine sărută mai bine FOTO

de P.O., 19 ianuarie 2018, 17:34

Invitat în emisiunea de pe postul american Bravo „Watch What Happens Live With Andy Cohen”, miercuri seară, Gerard Butler, care a jucat în filme alături de ambele actriţe americane, a fost întrebat care dintre cele două staruri sărută mai bine.

Gerard Butler, în vârstă de 49 de ani, a jucat alături de Aniston, în vârstă de 48 de ani, în filmul din 2010 „Recompensă cu bucluc/ The Bounty Hunter", iar cu Jolie, în vârstă de 42 de ani, în lungmetrajul din 2003 „Lara Croft Tomb Raider: Leagănul Vieţii/ Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life".