La 61 de ani, frumoasa actriţă Ornella Muti arată incredibil – FOTO

de Ziua de Cluj, 17 ianuarie 2017, 16:15

Iată cum arată în prezent celebra actriţă italiană, renumită pentru frumuseţea sa.

Ornella Muti, a lucrat ca model în adolescenţă şi a debutat în cinematografie, în anul 1970, în filmul La Moglie più bella (The Most Beautiful Wife). Primele roluri le-a jucat în filme italiene, iar debutul internaţional s-a consemnat în 1980 când a jucat în filmul britanicFlash Gordon. A apărut şi în filme americane ca Oscar (1991) şi Once upon a Crime (1992). Este cunoscută mai ales pentru apariţiile în reclamele la pastele Giovanni Panzani.