"Last Christmas" pentru George Michael. Povestea unui superstar

de Ziua de Cluj, 26 decembrie 2016, 18:16

Cunoscut drept George Michael, inițial component al trupei "Wham", cântărtețul britanic si-a lansat primul album solo, "Faith", în 1987.

Georgios Kyriacos Panayiotou, alias George Michael, s-a născut pe 25 iunie 1963 şi a ajuns cunoscut în întreagă lume că fiind jumătatea duo-ului Wham. Primul său album solo - "Faith", lansat în 1987 - s-a vândut până în prezent în peste 20 milioane de copii în întreaga lume.

Michael s-a născut în Finchley, în nordul Londrei. Tatăl său, pe nume Kyriacos Panayiotu, grec de origine cipriotă, era managerul unui restaurant, după ce s-a mutat în Marea Britanie în 1950. Acesta şi-a schimbat numele în Jack Panos.

Cariera să de artist a început prin înfiinţarea unei trupe (care a rămas necunoscută, de altfel) cu numele The Executive, alături de prietenii Andrew Ridgeley, Paul Ridgeley, Andrew Leaver and David Mortimer (cunoscut şi sub numele de David Austin), relatează Mediafax.

În 1981 formează duo-ul Wham! împreună cu Andrew Ridgeley. Primul album al trupei, "Fantastic", a fost un succes instant, la mai puţin de un an lansând primul lor single, "Wham Rap! (Enjoy What You Do)".

Cel de al doilea single, "Young Guns (Go For It)" este primul lor cântec în top ten-ul britanic. Urmează "Bad Boys", "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom", "Last Christmas/Everything She Wants", "I'm Your Man" şi al doilea album "Make It Big", informează Best Music.

În această perioadă, George Michael face backing vocals pentru David Cassidy ("The Last Kiss" - 1985) sau Elton John ("Nikita" şi "Wrap Her Up").

După succesul pe care piesele solo "Careless Whisper" (1984) şi "A Different Corner" (1986) le-a cunoscut, zvonurile despre dezbinarea Wham! au fost confirmate, nu înainte de a mai lansa un album şi de a susţine un concert cu casele închise la Wembley.

Urmează primul album solo, intitulat "Faith" care se bucură de un succes enorm. Discul a devenit number one atât în Statele Unite cât şi în Marea Britanie.

"Careless Whisper", compus de Michael pe când avea 17 ani, a devenit unul dintre cele mai difuzate cântece ale deceniului respectiv, fiind votat de ascultătorii londonezi în ianuarie 1995 drept cea mai iubită piesă a tuturor timpurilor. El însuşi a fost ales "Cel mai bun solist al anului".

Până în prezent, artistul a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, conform site-ului sau oficial. A cântat alături de mai mulţi artişti renumiţi precum Elton John - controversatul cântec de protest adus războiului din Iraq - "Shoot the Dog" sau Paul McCartney (clasica piesă Beatles "Drive My Car" în cadrul Live 8, 2005).

La sfârşitul lui 2006, el a primit 3 milioane de dolari pentru un concert de o oră la Moscova, spectacol susţinut în faţa a 300 de invitaţi. Petrecerea de revelion a fost organizată de miliardarul rus Vladimir Potanin, George Michael deţinând astfel recordul de cel mai bine plătit artist care a cântat în Rusia, depăşind-o pe Christina Aguilera, care performase la nunta oligarhului rus Andrei Melnichenko în 2005.

În martie 2007, artistul a anunţat un turneu european susţinut pe stadioane din mai multe ţări, prima locaţie fiind Danemarca (18 mai 2007). Printre destinaţii se număra şi Stadionul Naţional "Lia Manoliu" din Bucureşti (31 mai 2007).

Iniţial rezervat asupra orientărilor sale sexuale, George Michael a confirmat în cele din urmă că este homosexual, după numeroase scandaluri publice de indecenţă. Piesa "Jesus to a Child" este de fapt un tribut adus fostului său partener Anselmo Feleppa, decedat din cauza virusului HIV.

De-a lungul timpului, cântăreţul s-a confruntat şi cu dependenţa de droguri, fiind implicat în mai multe incidente ce au avut la bază consumul de stupefiante.

Potrivit site-ul revistei New Musical Express, George Michael intenţiona să lanseze un nou album de studio în 2017 în colaborare cu rapperul şi textierul Naughty Boy.