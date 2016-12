Life & Style

LUPTĂTORUL din FRIGIDER: duşmanul CANCERULUI şi al PSORIAZISULUI, prietenul IMUNITATII

de Ziua de Cluj, 29 decembrie 2016, 10:35

Element esenţial în prepararea uneia dintre cele mai iubite băuturi alcoolice din lume, este în acelaşi timp un remediu deosebit de puternic în tratarea unor boli care de care mai necruţătoare, printre care se numără ucigătorul cancer şi distrugătorul psoriazis.

Publicitate

Indiferent că este proapătă, uscată sau sub formă de tablete, drojdia de bere are efecte miraculoase asupra sănătăţii. Luată în mod regulat, are efecte miraculoase în tratarea şi ameliorarea a numeroase afecţiuni.

Tratează psoriazisul

S-a dovedit că printr-o cură de 30 de zile, timp în care se iau câte trei linguriţe zilnic, drojdia de bere ajută la tratarea psoriazisului, una dintre cele mai deranjante boli de piele. Dacăs emăreşte doza la patru linguriţe pe zi, efectele se văd imediat.

Stimulează imunitatea

Drojdia de bere este bogată în vitamine şi minerale, printre care se numără şi seleniul, astfel că răcelile şi gripele pot fi tratate eficient cu o cură de drojdie de bere. În acelaşi timp, ajută şi la ţinerea sub control al hepatitelor virale A, B şi C. Pentru efecte maxime, se recomandă o cură de trei sptămâni cu câte trei linguriţe de drojdie de bere pe zi.

Tonifică sistemul nervos

Drojdia de bere are efect de tonificare a sistemului nervos, combate depresiile şi tulburările psihice şi ajută în afecţiuni precum Parkinsonul şi Alzheimerul. Este recomandat să se ţină o cură de două săptămâni, timp în care se iau patru linguriţe pe zi.

Reglează colesterolul şi tensiunea

Este indicat ca bolnavii cardiaci să consume suplimente alimentare pe bază de drojdie de bere. Consumul ei scade nivelul colesterolului rău şi combate hipertensiunea. Adulţii trebuie să ia zilnic, pe stomacul gol, trei linguriţe de drojdie de bere.

Combate obezitatea

Cei care vor să slăbească pot să urmeze o cură cu drojdie de bere, cromul pe care îl conţine taie pofta de mâncare şi scade nevoie de dulce. În acest caz, trebuie urmată o cură cu trei linguriţe pe zi, timp de 20 de zile, pe stomacul gol.

Adjuvant în tratamentele anticancerigene

Cercetările ştiinţifice au dovedit că ar avea efecte benefice în tratarea tumorilor maligne. Bolnavii care, în paralel cu tratamentul cu citostatice, au luat câte şase linguriţe de drojdie de bere pe zi, nu au mai suferit de efecte secundare atât de puternice, cauzate de iradiere, comparativ cu cei care nu au urmat acest tratament.