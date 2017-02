Life & Style

Mesaje şi urări de DRAGOBETE - Surprinde-ţi jumătatea cu o declaraţie de dragoste inedită

de Ziua de Cluj, 24 februarie 2017, 09:30

Dragobetele este sărbătorit în fiecare an în 24 februarie, zi dedicată iubirii. Am ales pentru toţi îndrăgostiţii cele mai frumoase mesaje de dragoste, fiind cel mai bun prilej pentru a-şi arăta sentimentele.

Publicitate

Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Iubesc palmele tale mari, iubesc braţele tale puternice, iubesc ochii tăi mari, iubesc buzele tale frumoase, iubesc zâmbetul tău unic, de fapt…iubesc fiinţa ta toată.

Ador clipele în care îmi eşti alături şi urăsc tot ceea ce ne desparte. Îmi doresc enorm sa te fac să te simţi cel mai iubit, aşa cum reuşeşti tu în fiecare zi să mă faci cea mai iubita. Te iubesc, aşa cum nu mă credeam capabilă să iubesc!

Iubitule, te iubesc mai sus de sus şi mai departe de departe, te iubesc în toate formele posibile, în toate sensurile şi sub toate stelele universului.

Te iubesc atât de mult, încât niciun cuvânt nu poate descrie în totalitate sentimentul suprem care m-a cuprins. Eşti lumina ochilor mei, fără tine nu aş mai vedea. Eşti oxigenul meu, fără tine nu aş respira. Eşti viaţa mea, fără tine nu as exista. Te ador, iubirea mea.

Ţi-ai închis vreodată ochii şi ai visat la felul în care ai vrea să fii iubit? Eu fac asta tot timpul şi mă văd pe mine împreună cu tine. Nu pot să îmi imaginez nimic mai frumos decât să stau lângă tine.

Tu eşti acela care m-a învăţat să iubesc cu adevărat. Îti mulţumesc că exişti tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu.

Dragul meu tu eşti Soarele şi Dimineaţa mea. Ador să te vad când zâmbeşti, ador sa te vad cum râzi, ador sa te vad fericit alături de mine. Te iubesc!

Alaturi de tine simt ca pot sa lupt, sa rad, sa daruiesc… sa traiesc. Te iubesc mult!

Când toţi îmi spuneau că Fat-Frumos este un vis, că trebuie să încetez a mă gândi la asta, eu am continuat să sper. Nu am greşit, pentru ca te-am întâlnit pe tine. Eşti dovada că pot sa am lângă mine tot ceea ce o fata îşi doreşte.

Te iubesc, iartă-mă că uneori sunt neputincioasă, dar cu toate câte iţi greşesc, te iubesc.

Mesaje şi urări de DRAGOBETE de la EL pentru EA

Cel mai bogat bărbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos bărbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent bărbat…nici nu pot sa îmi dau seama ce-ar face un astfel de bărbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai îndrăgostit dintre bărbaţi şi acesta este darul meu.

Nu ştiu ce s-ar întâmpla cu mine dacă tu nu ai exista întotdeauna îmi înveseleşti ziua şi ma faci să simt că trăiesc cu adevărat. Tu eşti steaua mea călăuzitoare care îmi păzeşte nopţile. Nu pot decât să te iubesc foarte mult şi tu eşti totul pentru mine!!!

Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.

Ochii tăi sunt făcuţi să cucerească, trupul tău e făcut să trezească dorinţele. Toată fiinţa ta e încântătoare şi eu sunt cel mai norocos bărbat, caci sunt iubit de tine.

Dacă nu mă gândesc decât la tine înseamnă că te iubesc? Dacă te visez în fiecare noapte înseamană că te iubesc? Dacă vreau sa fiu numai cu tine singuri într-o pădure înseamnă că te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pentru mine: tu sau viata? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra, dar fără să-ţi dai seama ca pentru mine tu eşti viaţa.

Aştept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze şi să-mi spună „Te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezeşte de dimineaţa!

Tu eşti visul meu…unicul meu vis…aş vrea să te atrag în vâltoarea pasiunii să te strâng aşa de tare încât TU şi EU sa devenim un singur suflet.