Nicole Cherry a revenit la stilul care a consacrat-o

de Ziua de Cluj, 11 martie 2017, 11:03

După ce a spus că "Se poartă vara", apoi a schimbat registrul cu balada "Cuvintele tale", Nicole Cherry revine la stilul care a consacrat-o și lansează single-ul "Uneori", ilustrat de un videoclip în regia lui Iura Luncașu.





Piesa dezvăluie latura sensibilă și sentimentele pe care această le simte la această vârstă, maturizarea ei. "Piesă a fost compusă de mine, împreună cu Șerban Cazan și Dorian, adică echipa Hahaha Production, cu care am rezonat de la primele mele idei, până la producția finală", declară Nicole Cherry.

La filmările clipului, ea și-a dorit să aibă alături o parte din fanii ei, care au jucat roluri importante și au avut, totodată, șansa de a o cunoaște mai bine, atât pe platourile de filmare, cât și personal.

"Videoclipul este de mare efect, cu multă distracție și un scenariu, pe alocuri, amuzant. Ca la 'Cuvintele tale', și de această dată, pentru 'Uneori' am lucrat cu Iura Luncașu, un adevărat profesionist, alături de care am făcut o superechipă. Mi-am dorit să am alături o parte din fanii mei, care au jucat spectaculos și pe care i-am și cunoscut, cu această ocazie", adaugă Nicole.

Anul 2016 înseamnă pentru Nicole Cherry peste 72 de milioane de vizualizări pe YouTube și primele locuri în topurile muzicale cu piesele "Cine iubește", "Se poartă vara" (feat Connect-R) și "Cuvintele tale" și a fost și printre headlinerii show-ului Festigal, de la Sala Polivalență. Artista și-a sărbătorit anul trecut și majoratul, cu o mare petrecere și cu mulți invitați.