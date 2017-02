Life & Style

Oscar 2017: Fotografia unei persoane în viaţă a apărut într-un film comemorativ

de Ziua de Cluj, 27 februarie 2017, 13:42

Încă o gafă de "Oscar" la gala din acest an, în cadrul unui videoclip comemorativ a fost inclusă imaginea unei persoane care se află în viaţă, pe de altă parte, din film lipsind celebrităţi care au decedat în 2016.

Pe lângă uriaşa încurcătură de la decernarea premiului pentru Cel mai bun film, când, iniţial, s-a anunţat drept câştigătoare pelicula "La La Land", ca, apoi, trofeul să-i fie atribuit filmului "Moonlight", se pare că organizatorii au mai făcut şi alte greşeli.

Potrivit variety.com, designer-ul de costume australian, Janet Patterson, nominalizată de patru ori la Oscar pentru creaţiile sale din filmele "The Piano", "Portrait of a Lady", "Oscar and Lucinda" şi "Bright Star", a decedat în octombrie 2016.

Dacă numele şi funcţia acesteia au fost menţionate corect în montajul videoclipului comemorativ prezentat în secţiunea "In Memoriam", fotografia utilizată a fost a unei persoane în viaţă, Jan Chapman - un producător de film australian cu care Janet Patterson a lucrat la filmul "The Piano".

Academia de film americană încă nu a comentat eroarea, însă Jan Chapman s-a arătat extrem de afectată de eroarea apărută în videoclip, mai ales că Janet Patterson i-a fost prietenă. "Eu încă sunt în viaţă şi lucrez ca producător", a adăugat Jan Chapman.

Secţiunea "In Memoriam" a fost controversată, pentru că un număr de celebrităţi care au decedat în anul 2016, între care s-au numărat Garry Shandling şi Florence Henderson, nu au fost incluşi, chiar dacă au fost mai cunoscuţi pentru carierele lor în televiziune.

Bill Paxton, care a decedat în acest weekend, nu a fost inclus în secţiunea "In Memoriam", dar a fost menţionat în timpul galei premiilor Oscar de Jennifer Aniston.