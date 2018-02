Life & Style

Povestea Sfântului Valentin. Tradiţii şi obiceiuri

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2018, 15:10

În fiecare an, pe 14 februarie, îndrăgostiţii din întreaga lume sărbătoresc Valentine’s Day, cunoscută și sub numele de Ziua Îndrăgostiților. Originea acestei sărbători îl are în centru pe Sfântul Valentin.

Astăzi considerat patronul protector al îndrăgostiților, Sfântul Valentin sau Valentin din Terni este un preot roman martirizat, declarat ca sfânt al creștinilor romano-catolici, care a trăit în Interamna, Italia în timpul persecutiei lui Claudius în anii 269-270 d.Ch, vreme în care acesta a dat o lege prin care a interzis bărbaţilor să se căsătorească pentru a-i recruta ca militari. Legenda spune că Valentin a fost întemniţat pentru că oficia în secret căsătorii ale soldaţilor şi a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie 269. Se spune că din închisoare Valentin le trimitea mesaje prietenilor spunandu-le: "Vă iubesc. Amintiţi-vă de Valentin". Fiind în închisoare, Valentin s-ar fi împrietenit cu fiica gardianului său, Asterius, căreia, înainte de execuţie, i-ar fi trimis o scrisoare pe care a semnat-o "al tău Valentin".

Ziua de 14 februarie, cea de Sfântul Valentin în care se sărbătoreşte iubirea, se suprapune peste o sărbătoare păgână, Lupercalia, când numele tuturor fetelor nemăritate erau scrise pe bileţele şi introduse într-o cutie de unde fiecare bărbat extragea câte un bileţel. Fata aleasă devenea iubita lui pentru un an întreg.

Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Valentin

Potrivit tradiţiei anglo-saxone, în aceasta zi păsările îşi aleg partenerii, iar ziua de 14 februarie este denumita „ziua căsătoriei păsărilor". Se crede că, în această zi, prima pasăre pe care va vedea o fată îi va indica cu ce bărbat se va cununa. O mierlă însemnând că destinul îi va scoate în cale un preot, măcăleandrul - un marinar, păsările cu pene galbene - un bărbat bogat, vrabia - un fermier, păsările cu pene albastre - un bărbat vesel, porumbelul - un bărbat iubitor, iar dacă va vedea o ciocănitoare, fata va rămâne nemăritată.

O altă tradiţie de Sfântul Valentin, este aceea ca, înainte de culcare, fetele să îşi pună sub pernă o plantă de Coada şoricelului. Primul bărbat pe care îl va vedea tânăra când va pleca de acasă, va fi viitorul ei soţ.

Se crede că, pentru a-şi visa ursitul, în această noapte, fetele nemăritate, trebuie să înconjoare biserica de 12 ori. Tot de Sfântul Valentin, numele pretendenţilor unei fete se scriu pe bucăţi de hârtie, se învelesc în lut şi se pun în apă. Prima bucată de lut care va ieşi la suprafaţă indică numele celui cu care fata se va mărita.

În jurul anului 1800 apar primele felicitări de Sfântul Valentin. Acestea erau confecţionate din dantelă şi satin şi conţineau simboluri ale iubirii precum trandafiri roşii, inimioare şi cupidoni. Felicitările erau trimise atât persoanelor iubite, cât şi celor iubiţi în secret.

De Sfântul Valentin există tradiţia schimbului de cadouri între cei care se iubesc. Pe 14 februarie, seara, îndrăgostii obişnuiesc să se întâlnească la o cină romantică. Se organizează petreceri, atât pentru cei care au deja pereche, cât şi pentru cei singuri.

Astăzi, în cinstea Sfântului Valentin se fac petreceri și baluri, îndrăgostiții obişnuiesc să își trimită mesaje, declarându-şi dragostea, şi îşi fac daruri.