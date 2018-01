Life & Style

Premiile Grammy 2018. Bruno Mars, marele câştigător. LISTA câştigătorilor

de Ziua de Cluj, 29 ianuarie 2018, 09:40

Starul retro R&B Bruno Mars a fost marele câştigător al celei de-a 60-a gale Grammy, fiind recompensat cu şase premii, printre care trofeele pentru categoriile majore "cel mai bun album" ("24K Magic"), "cea mai bună înregistrare" şi "cel mai bun cântec" ("24K Magic"), transmite AFP.

Publicitate

Bruno Mars a primit premii pentru toate categoriile Grammy în care a fost nominalizat. Rapperul Kendrick Lamar, cu şapte nominalizări, a fost recompensat cu cinci premii Grammy - patru dedicate categoriei rap şi trofeul pentru cel mai bun video, "Humble".

Peste 13.000 de profesionişti din Recording Academy, academia care organizează gala Grammy, au votat pentru câştigătorii premiilor.

În mod excepţional, gala Grammy - aflată la cea de-a 60-a ediţie - a avut loc anul acesta la Madison Square Garden din New York, pentru prima dată din 2003. Însă, anul viitor, gala va avea loc la Los Angeles.

Prezentăm mai jos lista principalilor câştigători ai premiilor Grammy 2018:

Albumul anului: Bruno Mars, "24K Magic"

Înregistrarea anului: Bruno Mars, "24K Magic"

Cântecul anului: Bruno Mars, cu compozitorii Brody Brown, James Fauntleroy şi Philip Lawrence şi echipa de producţie The Stereotypes, "That's What I Like"

Cel mai bun debut: Alessia Cara

Cel mai bun album vocal pop: Ed Sheeran, "Divide"

Cea mai bună interpretare pop: Ed Sheeran, "Shape of You"

Cel mai bun album rap: Kendrick Lamar, "DAMN."

Cel mai bun cântec rap: Kendrick Lamar, "HUMBLE."

Cea mai bună interpretare rap: Kendrick Lamar, "HUMBLE."

Cel mai bun album R&B: Bruno Mars, "24K Magic"

Cel mai bun cântec R&B: Bruno Mars, "That's What I Like"

Cea mai bună interpretare R&B: Bruno Mars, "That's What I Like"

Cel mai bun album rock: The War on Drugs, "A Deeper Understanding"

Cea mai bună interpretare rock: Leonard Cohen, "You Want It Darker"

Cel mai bun album alternative: The National, "Sleep Well Beast"

Cel mai bun album world music: Ladysmith Black Mambazo, "Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration"

Cel mai bun album dance/electronic: Kraftwerk, "3-D The Catalogue"

Cel mai bun videoclip: Kendrick Lamar, "Humble."

Cel mai bun album country: Chris Stapleton, "From a Room, Volume 1"

Lista completă a câştigătorilor celor 84 de categorii de premii Grammy poate fi găsită pe site-ul oficial, grammy.com.