Protestele din România, subiect de discuţie la Hollywood

de Ziua de Cluj, 08 februarie 2017, 11:14

Un tânăr actor de la Hollywood, impresionat de imaginea mulţimii adunate în Piaţa Victoriei, a postat pe o reţea de socializare un mesaj de susţinere pentru protestatarii din România.

Sebastian Stan, actorul american de origine română, a postat o fotografie pe Instagram, cu mesajul "România, în acest moment. Aici m-am născut eu". Imaginea aleasă reprezintă chiar momentul în care sutele de mii de oameni prezenţi, duminică, în Piaţa Victoriei, au aprins luminiţe.

Mesajul nu a rămas fără ecou, fanii săi i-au răspuns la postare în scurt timp: "Respect", "Rugăciunile mele se îndreaptă spre România" sau "Ma bucur ca ai postat aceea fotografie si nu ai uitat de unde ai plecat . Bravo !".

Unul dintre mesajele postate pe contul de Instagram al actorului apare în limba română: "Și eu sunt din România. E un sentiment frumos să vezi atâția oameni împreună luptând pentru ceea ce e corect. Seba, îți mulțumim pentru sprijinul tău și pentru că ești alături de noi în aceste momente."

Sebastian Stan s-a născut în România în 1983 şi a părăsit ţara opt ani mai târziu alături de mama sa, de profesie pianistă, pentru a se muta la Viena, de unde, ulterior, a ajuns în SUA, la New York.

Printre filmele în care apare Sebastian Stan se numără pelicule precum "Red Doors", "The Architect", "The Covenant", "The Education of Charlie Banks", "Rachel Getting Married", dar şi "Black Swan" şi primele două filme din franciza "Captain America".

Actorul şi-a reluat rolul din lungmetrajul "Captain America: Civil War", care a fost lansat pe marile ecrane pe 6 mai 2016 şi va juca în filmul "Logan Lucky", în regia lui Steven Soderbergh, care va avea premiera în 2017.