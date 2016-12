Life & Style

Savoarea rețetelor boierești de altădată

de Ziua de Cluj, 25 decembrie 2016, 11:07

Carne caldă şi rumenă, tăvălită în ou şi posmag şi prăjită în untură. Sună îmbietor? E reţeta unui preparat care făcea deliciul mesenilor de acum două veacuri.

Tainele au ieşit la iveală dintre paginile unei cărţi de bucate, foarte vechi, în care reţetele sunt scrise în limbajul specific vremii. Am încercat şi noi să reînviem arome de altădată şi am cerut ajutorul unui specialist. Aşa am aflat cât de gustoase erau bucatele boiereşti, din secolul al XIX-lea.

Din cartea cu 200 de reţete vechi de sute de ani, chef Nelu Matei a ales pentru felul principal cârnăciori de carne cu lămâie, pâine înmuiată în lapte şi condimente.

„Reţetele vechi sunt foarte simple, nu pare nimic complicat: nici ca tehnică de lucru, nici ca mod de prelucare, nici de prezentare. Sunt gustoase, savuroase! Voi respecta modul de pregătire şi prezentare de atunci”, spune chef Nelu Matei, pentru Digi24.ro.

