Shia LaBeouf e "la pământ". Ce s-a întâmplat la lansarea ultimului său film

de Ziua de Cluj, 06 aprilie 2017, 12:36

Lansarea peliculei ”Man Down”, un thriller de război în care actorul american Shia LaBeouf joacă rolul principal, s-a dovedit a fi un fiasco în Marea Britanie.

Filmul în care Shia LaBeouf joacă rolul unui soldat al armatei SUA cu sindrom de stres post-traumatic care se întoarce acasă din Afganistan, a ţinut prima pagină a ziarelor, după ce s-a constatat că, în week-end -ul lansării în Regatul Unit, s-au vândut doar trei bilete de cinema.

E drept că, în Marea Britanie, "Man Down" a fost lansat într-un singur cinematograf, în orașul Burnley și cu o singură difuzare pe zi, dar, cu toate astea, suma de doar £ 7 ($ 8,70), este una din cele mai mici încasate vreodată.

„Cred că am vândut trei bilete în total", a declarat pentru Hollywood Reporter, managerul filmului, adăugând că nu a mai „experimentat așa ceva înainte.

Cunoscut din rolurile avute în "Transformers" şi "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", actorul american Shia LaBeouf s-a focalizat, în ultimii ani, pe proiecte independente, care nu au avut, nici pe departe, succesul marilor producţii hollywood-iene.