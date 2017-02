Life & Style

Solistul trupei "Voltaj", clujeanul Călin Goia, cântec despre România, ajuns viral pe internet VIDEO

de Ziua de Cluj, 02 februarie 2017, 11:15

Călin Goia s-a aflat, miercuri, în Piaţa Victoriei, alături de zecile de mii de oameni care au scandat împotriva OUG din domeniul justiţiei, adoptate marţi de Guvern.

Solistul trupei "Voltaj" a postat pe pagina de Facebook un clip în care interpretează o melodie a cărei versuri vorbesc despre situaţia din România din aceste zile, despre protestele care au adus oamenii în stradă revoltaţi de adoptarea Ordonanţelor de Urgenţă privind modificarea Codurilor Penale.

Călin Goia e de părere că, "Dacă România ar putea vorbi...", ar spune cam aşa: "Mai am doar 10 zile de trăit/ Să ştiţi copiii mei că v-am iubit/ Mai am doar nouă zile şi apoi voi fi iar prăbuşită în noroi/ Mai am opt zile în care să mai strig până am să mă întorc din nou în frig/ Mai am doar şapte zile să-i opresc pe cei ce fără milă mă jertfesc,/ Mai am doar şase zile să mai sper că n-o ajung în întunericul de ieri/ Mai am cinci zile şi asta-i tot să mă ridic de jos n-am să mai pot (...)", amintind că sunt doar zece zile în care OUG adoptate ar mai putea fi contestate.