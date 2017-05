Life & Style

Soluţia pentru fluidizarea traficului rutier: tunelurile subterane

de Ziua de Cluj, 02 mai 2017, 19:44

Ideea lui Elon Musk, directorul companiilor SpaceX, Tesla şi Boring, este de a construi o reţea tridimensională de tuneluri subterane, cu zeci de niveluri în funcţie de direcţie.

Planul inginerului Elon Musk este de a construi o reţea tridimensională de tuneluri subterane, cu zeci de niveluri în funcţie de direcţie. Maşinile ar urma să fie coborâte în tuneluri pe rampe asemănătoare cu ascensoarele şi să circule pe platforme cu viteze de până la 200 de kilometri pe oră, într-un trafic controlat de computere.

În cadrul unei conferinţe organizată de grupul media TED (Technology, Entertainment, Design / Tehnologie, Divertisment, Design), Elon Musk a prezentat o simulare computerizată a proiectului reţelelor de tuneluri subterane, scrie Mediafax.

"Să vă arăt despre ce este vorba. Sunt câteva lucruri importante la o reţea 3D de tuneluri. În primul rând, trebuie integrate intrarea şi ieşirea din tunel în infrastructura oraşelor. Cu ajutorul unui lift, un fel de platformă pentru maşină aşezată pe un lift, putem integra intrarea şi ieşirea din tunel într-un spaţiu de dimensiunile a două locuri de parcare. Maşina este aşezată pe o platformă. Nu va fi limită de viteză, concepem un sistem care să funcţioneze la viteza de 200 km/h", a explicat Elon Musk.

"Nu ştiu dacă s-a observat în materialul video, dar nu va exista o limită a numărului de tuneluri care pot fi construite. Se poate merge la adâncimi foarte mari", a subliniat Elon Musk, explicând că proiectul rutier este asemănător cu cel al tunelului pentru trenuri de mare viteză (Hyperloop). "Oamenii cred că va fi deranjant să le fie săpate tuneluri sub case. Dar, dacă un tunel este săpat la adâncimi de trei-patru ori diametrul lor, nimeni nu şi-ar da seama. (...) Realitatea este că pământul are o capacitate foarte bună de a absorbi vibraţiile astfel că dacă, un tunel este săpat sub un anumit nivel, este nedetectabil", a spus Musk.

Ideea reţelei tridimensionale i-a venit lui Elon Musk în decembrie 2016. În timp ce era blocat în trafic, Elon Musk a transmis prin Twitter: "Am de gând să construiesc un aparat de săpat tuneluri şi să încep să sap...". În acest sens, Musk a înfiinţat o firmă de profil - The Boring Company -, anunţând că va începe să construiască un tunel experimental şi va discuta cu autorităţile din Los Angeles despre acest proiect.

Tot în cadrul conferinţei TED, Elon Musk a anunţat ambiţia optimizării tehnologiei vehiculelor fără şofer. "Cred că încă suntem în grafic pentru a putea traversa Statele Unite din Los Angeles până la New York până la sfârşitul anului cu autonomie totală. Practic, în noiembrie-decembrie 2017, ar trebui să reuşim să avem un vehicul care să circule de la un loc de parcare din California până la un loc de parcare din New York fără ca şoferul să se atingă vreun moment de comenzi", a subliniat Musk.

În aceeaşi conferinţă, Elon Musk, fondatorul şi directorul companiei SpaceX, a promis intensificarea activităţilor de explorare spaţială.