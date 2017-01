Life & Style

TO DO LIST-UL MIRESELOR te ajută să îți organizezi singură nunta în 58 de paşi

de Ziua de Cluj, 20 ianuarie 2017, 12:00

Pe cât de frumoase și emoționante sunt nunțile, pe atât de stresantă, obositoare și neplăcută poate fi organizarea lor. Pentru a veni în ajutorul viitoarelor mirese, platforma online Wedding Box a creat un tool care îți ghidează toți pașii în vederea organizării nunții perfecte. Acesta se numește sugestiv, TO DO LIST-UL Mireselor.

To Do List-ul Mireselor

To Do List-ul Mireselor iti indica timpul ramas pana la nunta

Ideea unui astfel de instrument online i-a venit Ioanei Pop, deținătoarea platformei Wedding Box, la scurt timp după propria nuntă, când a realizat cât de util i-ar fi fost un astfel de aliat în timpul pregătirilor. A luat astfel un pix și o hârtie și a notat toate task-urile ce ar trebui îndeplinite pentru o nuntă ca în povești. Apoi, pentru că suntem în secolul vitezei și al tehnologiei, a transpus totul în mediul online, unde tool-ul poate fi folosit în mod gratuit de oricine dorește.

Cum se utilizează?



Tot ce trebuie să faci pentru a putea beneficia în mod gratuit de toate facilitățile pe care aplicația le oferă, este să îți faci un cont și să împărtășești cu motorașul din spatele aplicației data fericitului eveniment. Vei primi în mod automat un profil personalizat, iar în funcție de data nunții, TO DO LIST-UL Mireselor îți va grupa cele 58 de taskuri predefinite pe cinci perioade de timp, astfel încât să existe suficient timp pentru îndeplinirea fiecărui calup de taskuri. Toate taskurile sunt editabile.

Mirii pot face diferite notițe în cadrul acestora, le pot șterge, le pot modifica sau pot adăuga taskuri noi în funcție de personalitatea fiecăruia.



În momentul în care ai finalizat un task, acesta trebuie bifat în cadrul aplicației, iar bara de progres îți va arăta în timp real câte taskuri mai ai de îndeplinit până la data nunții, dar și câte zile au rămas până în ziua cea mare. Taskurile bifate la timp sunt verzi, iar cele depășite roșii, astfel încât să le atragă mirilor atenția asupra lor. De asemenea, în momentul în care utilizatorul nu folosește aplicația o perioadă de timp, aceasta îi va trimite o notificare pe mail, pentru a-i aminti ce anume mai are de făcut.

Până în prezent, TO DO List-ul Mireselor s-a dovedit un aliat de nădejde pentru mai bine de 1.500 de utilizatori, atât femei, cât și bărbați

Economisește timp, studiază ofertele online!



Tot din cadrul aplicației, mirii pot solicita, în mod gratuit, cu un singur click oferte tuturor furnizorilor de pe platforma Wedding Box al căror domeniu de activitate este de interes la acel moment. De exemplu, în momentul în care am ajuns în dreptul task-ului „Proba rochiei de mireasă", utilizatorul poate cere o ofertă tuturor saloanelor de rochii cu un singur click, urmând ca în cel mai scurt timp să primească un răspuns din partea tuturor și astfel să își facă o părere despre modul în care își poate gestiona bugetul.



Târg de nunți pe întreaga durată a anului



Platforma Wedding Box poate fi comparată ușor cu un târg online de nunți, întrucât întrunește furnizori din toate categoriile: events planneri, flori, rochii, beauty, dulciuri, foto-video, muzică, costume, accesorii pentru miri, bijuterii, cocktail-bar, aranjamente și decorațiuni, dans, invitații de nuntă, lumânări, băuturi și chiar și antrenori personali.



Fiecare furnizor prezent pe platforma Wedding Box dispune de un profil care conține fotografii cu ultimele produse sau colecții, o descriere amănunțită a produselor, review-uri din partea altor mirese, dar și date de contact.



„În tot mai multe domenii am observat că există o tendință de a aduce produsele de interes pentru un anumit public tință într-un singur loc, pentru a faciliza accesul la informație, dar și pentru a oferi o experiență completă potențialilor clienți. Exact acest lucru ne-am propus cu ajutorul platformei Wedding Box. Astfel, mirii găsesc aici tot ce au nevoie pentru ziua cea mare", a declarat Ioana Pop.



Prezentări și workshopuri la finalul acestei săptămâni



La finalul săptămânii, echipa Wedding Box va prezenta TO DO LIST-UL Mireselor atât în cadrul Weddfest, cât și în cadrul Cluj-Napoca`s Wedding Show.WeddFest (Sala Polivalentă).