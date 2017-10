Life & Style

Tom Petty a murit. Muzicianul american avea 66 de ani

de Ziua de Cluj, 03 octombrie 2017, 10:02

Tom Petty ( 66 de ani) a fost spitalizat în urma unui infarct. Muzicianul a fost găsit inconştient, duminică seara, în casa sa din Malibu, raportează TMZ, potrivit People. "A murit înconjurat de familie, de colegii de trupă şi de prieteni", a anunţat managerul său, Tony Dimitriades, citat de BBC.

Tom Petty a fost transportat de urgenţă la spitalul UCLA Santa Monica. După toate manevrele medicale posibile, s-a constatat că Petty nu mai are activitate cerebrală.

Los Angeles County Fire Department a confirmat pentru revista People că au fost solicitaţi la o locuinţă din Malibu, unde au găsit un om în stare de inconştienţă, duminică, în jurul orei 10:45 p.m. şi l-au transportat la spitalul local. Oficialii au mai spus că este vorba despre un bărbat de 66 de ani, iar adresa se potrivea cu cea a lui Petty.

Poliţia a anunţat apoi că Petty a fost declarat decedat, după ce acesta a fost deconectat de la aparate, iar CBS a transmis ştirea. Aceiaşi oficiali de la LAPD au revenit însă asupra informaţiei, spunând că nu pot confirma decesul legendei muzicii rock şi şi-au cerut scuze pentru mesajul transmis anterior.

Astăzi, managerul cântăreţului a confirmat însă decesul, potrivit BBC.

Cântăreaţa Sheryl Crow a scris pe Twitter: "Te iubesc atât de mult. Eşti în rugăciunile mele".

Petty a intrat pe scena muzicală în 1976 cu trupa sa Tom Petty and the Heartbreakers. Iar succesul nu a întârziat să apară. Printre cele mai cunoscute hituri: "American Girl," "Free Falin'," "Refugee" şi "I Won't Back Down."