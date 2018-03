Life & Style

TOP 10 artişti cu cele mai mari vânzări în 2017 | VIDEO, FOTO

de P.O., 27 februarie 2018, 15:03

Cântăreţul Ed Sheeran este artistul care ocupă primul loc în topul muzicienilor cu cele mai mari vânzări de discuri pe plan global în 2017. Artistul britanic i-a devansat în acest clasament pe rapperul canadian Drake şi cântăreaţa americană Taylor Swift, au anunţat luni reprezentanţii Federaţiei Internaţionale a Industriei Fonografice (IFPI).

Ed Sheeran, care îi urmează rapperului Drake în fruntea acestui clasament anual, a obţinut un succes comercial răsunător cu cel de-al treilea album de studio al său, intitulat „Divide", şi cu single-urile „Shape of You", „Castle on the Hill", „Galway Girl" şi „Perfect", a subliniat IFPI.

Lansat în martie 2017, albumul „Divide" a primit discul de platină în 32 de pieţe naţionale, în timp ce single-ul „Shape of You" a fost „titlul cel mai bine vândut din lume în 2017" şi a fost certificat cu discul de platină în 32 de pieţe, a precizat IFPI.