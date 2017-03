Life & Style

Transformarea Clujului văzută de un canadian

de Ziua de Cluj, 31 martie 2017, 10:39

Un canadian s-a mutat la Cluj în urmă cu câţiva ani şi face radiografia celor mai importante schimbări din oraş în această perioadă.

Publicitate

Matt s-a născut în România şi a fost crescut în Canada; în 2011 ani s-a mutat în "Silicon Valley din România", aşa cum numeşte el Clujul. A ajuns la Cluj din Toronto. După 3 ani a tras linie şi a spus ce s-a schimbat în oraş - 29 de schimbări, între care faptul că oraşul nu mai reprezintă o forţă în fotbalul românesc.



Iată schimbările remarcate:

1 - primarul

2 - celălalt primar (Boc l-a înlocuit pe Radu Moisin, care a devenit primar interimar după ce Sorin Apostu şi-a dat demisia-n.red.)

3 - Janis de pe Eroilor nu mai e acolo

4 - Avem un stadion nou, frumos

5 - Clujul nu mai e o forţă în fotbalul din România

6 - Treptele spre Cetăţuie au fost reconstruite

7 - "All you can eat sushi" e o chestiune cotidiană

8 - Tot mai mulţi canadieni (şi mulţi alţi străini) numesc Clujul "acasă"

9 - calitatea serviciilor se îmbunătăţeşte

10 - Avem un parc nou, Iulius

11 - Acum poţi găsi în sfârşit burgeri decenţi

12 - Am participat la deschiderea primului - şi probabil încă singurului - restaurant thailandez din Transilvania

13 - Parcul Central are freză nouă (puţin cam scurtă)

15 - Poţi zbura spre mai multe locuri din Europa (Basel e cea mai recentă destinaţie)

16 - Clădirea Casino-ului s-a machiat (clădirea a fost reamenajată cu bani europeni-n.red.)

17 - Oraşul a primit titlul de Capitală Europeană a Tineretului în 2015

18 - Oraşul e în cursa pentru Capitala Culturală Europeană în 2021

19 - Am văzut o mică brutărie transformându-se într-o franciză de succes

20 - Există o mică pârtie de ski pe Feleac

21 - Google a cartat întregul oraş pe Street View

22 - A durat câţiva ani, dar strada Eugene Ionesco a fost în sfârşit asfaltată

23 - Clubul Obsession s-a închis

24 - Clădirile de birouri şi apartamente răsar ca ciupercile

25 - pistă nouă la aeroport

26 - Există un magazin de băuturi alcoolice care ţine berea într-o cameră frigorifică (aşa cum ar şi trebui)

27 - Clusterul local IT urmăreşte să creeze aici cel mai mare campus tech din România

28 - noile tramvaie arată destul de bine, chiar şi în mov

Expatul face şi patru sugestii "care ar face toată diferenţa din lume": mutarea cablurilor în subteran, proces început deja, restaurarea clădirilor istorice - deocamdată Primăria se mulţumeşte cu refaţadizarea clădirilor din centrul istoric, construirea de parking-uri noi pentru a elibera trotuarele şi drumuri - atât noi cât şi îmbunătăţirea celor existente.

(Articol publicat iniţial în 2014)