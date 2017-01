Life & Style

Una din fiicele fostului președinte american Barack Obama, interesată de showbiz

de Ziua de Cluj, 22 ianuarie 2017, 11:45

În luna februarie, Malia Obama, fiica cea mare a fostului președinte al SUA, va începe un program de internship la "The Weinstein Company", cea care a realizat producțiile de succes recompensate cu Oscar, precum ''The King's Speech'', ''The Artist'', ''Silver Linings Playbook''.

Potrivit The Hollywood Reporter, Malia Obama, 18 ani, începe în luna februarie internshipul la biroul din New York al companiei, în cadrul departamentului marketing sau în cel de dezvoltare. Programul se va desfășura cel mai probabil până în toamnă când fiica fostului președinte va începe cursurile la Universitatea Harvard, scrie Agerpres.

Ea nu este la prima experiență de acest tip, fiind implicată anterior, la Los Angeles, în calitate de producător asistent în emisiunea lui Halle Berry de la CBS și apoi, la New York, în activități de producție dedicate seriei televizate Girls a rețelei HBO.

''Malia și-a exprimat un anumit interes pentru industria filmului'', spunea Michelle Obama în 2012 pentru revista People. ''Este o cititoare înfocată și îi plac filmele'', a mai spus Michelle Obama cu același prilej.