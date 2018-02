Life & Style

Valentine's Day. Cele mai frumoase mesaje de Ziua Îndrăgostiţiilor

de Ziua de Cluj, 13 februarie 2018, 12:16

Iată câteva dintre cele mai frumoase mesaje pe care le poţi trimite persoanei iubite cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.

Ziua Îndrăgostiţilor este cea mai potrivită ocazie să-i arăţi celui drag cât de mult îl iubeşti. Iată câteva mesaje pe care i le poţi trimite persoanei iubite pentru a-i reaminti ce simţi pentru ea:

Alături de tine simt că pot să lupt, să râd, să dăruiesc... să trăiesc. Te iubesc mult!

Pentru cea mai importantă persoană din viaţa mea, pentru tine, toata dragostea din lume... eşti raza de soare din viaţa mea, eşti lumina din întunericul vieţii mele... Te iubesc...

Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste...

Eşti primul gând când mă trezesc dimineaţa, esti ultimul surâs înainte de culcare. Eşti tot ce am mai bun, tot ce simt mai frumos.

Te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Pur şi simplu. Cu dragoste, de Sf Valentin!

Tu ma faci sa rad. Tu ma faci sa plang. Tu ma faci sa simt ca traiesc. Tu ma faci strig: Te iubesc!

Nu refuza dragostea cand îţi bate la uşă, beneficiază chiar şi când e la ofertă. Be my Valentine!

Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, ca o oră are 60 min. Că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate .

Aseară am adormit cu zâmbetul pe buze, pentru că ştiam că te voi visa. Astăzi m-am trezit cu un zâmbet, pentru că nu esti doar un vis.

Îţi multumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam ca există, îţi multumesc pentru tot.

Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani

Să iubeşti nu e nimic, să fii iubit e ceva, să iubeşti şi să fii iubit e totul.

Linie. Punct. Linie punct punct punct linie. Punct punct. Punct punct linie. Linie punct punct punct. Punct. Punct punct punct. Linie punct linie punct. Adică te iubesc

Tu eşti trecutul, prezentul şi viitorul verbului A iubi. Mulţumesc, dragostea mea!