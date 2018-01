Life & Style

Vrei să te muți la Cluj în 2018? Oamenii sunt un paradox, chiriile de lux şi traficul ca la Bucureşti

de Ziua de Cluj, 27 ianuarie 2018, 10:39

Tot mai mulți oameni zic “vaaai, cât de fain e la Cluj, mâine m-aș muta!” sau care chiar se gândesc serios să se mute. Dar cum arată, cu adevărat, o “situație la zi” despre Clujul lui 2018.

Oamenii

Clujenii sunt un paradox. Pe de o parte, sunt oameni de treabă, să-i pui pe rană, nu alta, pe de alta manifestă de multe ori o gândire provincială: mândrie locală exacerbată, se cred buricul României, raportarea constantă la "ceilalți" ("mitici", "vinituri" etc.). Clujenii sunt implicați în probleme naționale, ies la proteste alături de toată țara, dar nepăsători în probleme locale, care le afectează viața de zi cu zi. Clujenii sunt activi, dar de multe ori e greu să-i urnești. Într-un oraș canditat la titlul de capitală europeană a culturii, la multe evenimente culturale apar doar câțiva oameni (lansări de carte, spectacole, concerte etc.). Dacă plouă sau ninge, i-ai pierdut. Clujenii sunt comozi. Clujenii sunt un public dificil: mulți oameni de afaceri mărturisesc că un model de business care funcționează în toată România nu merge la Cluj. Clujenii sunt pretențioși, și nu e nimic rău în asta. Dimpotrivă, provoacă mediul de business să evolueze.

Chirii și prețul imobilelor

Doar dacă v-ați izolat într-o peșteră nu ați aflat că la Cluj sunt, probabil, cele mai mari chirii și cele mai mari prețuri la imobiliare din România. Presiunea pe piață exercitată de mai multe categorii (IT-iști, studenți, cei care rămân aici după terminarea studiilor etc.) e mare și se întâmplă un fenomen economic simplu: cerere mare, ofertă mică -> prețuri mari. S-a atins un apogeu, o bulă care se va sparge la un moment dat, pentru că nu e normal să ceri 60 de mii de euro pe un coteț de două camere. La chirii la fel: se închiriază apartamente mai scump ca la București, la modul la care condițiile sunt de multe ori sub pretențiile de preț. Orice clujean cu un junghi de garsonieră visează s-o închirieze cu 500 de euro. Deci, dacă vă gândiți să veniți încoace, luați în vedere acest aspect important. Sau poate mai așteptați până se sparge bula imobiliară.

Trafic

Unii spun că nu e chiar așa grav, că suntem departe de București, alții susțin că e groaznic. Un lucru de care ne-am dat seama pe propria piele e că la Cluj nu mai există "ore de vârf", toate sunt de vârf, mai puțin noaptea. Și nu trebuie să ne credeți pe noi, ci pe cel mai bun barometru al traficului: taximetriștii. Nu am întâlnit unul care să nu spună că e din ce în ce mai rău. Apropo de taximetriști, sunt cei mai ok pe care i-ai putea avea. Deci, nu veniți cu mașinile! :))

