Life & Style

WeddFest: Mirese relaxate, Miri fericiți, Nunți minunate! (P)

de Ziua de Cluj, 18 ianuarie 2017, 15:45

WeddFest revine la Sala Polivalentă, în perioada 20 – 22 ianuarie 2017, iar programul târgului este următorul: Vineri: 12:00 – 20.00; Sâmbătă: 10.00 – 20.00; Duminică: 10.00 – 19.00

Publicitate

Viitorii miri vor găsi în cadrul târgului o gamă vastă de oferte, de la limuzine, cofetării, cocktail bar, săli de nunți, decorațiuni, aranjamente florale, invitații de nuntă, mărturii, bijuterii, servicii foto-video, organizatori de nunți, Dj, formații, cabine foto, până la saloane de rochii de mireasă, accesorii și costume de mire.

Viitoarele mirese pot proba rochii și accesorii adaptate celor mai în vogă tendinţe ale anului 2017, prezentate de saloane venite din toate colţurile țării.

WeddFest îți oferă informațiile necesare și îți prezintă toți furnizorii de care ai nevoie pentru o nuntă de vis. În plus, ai ocazia de a participa la workshop-uri tematice care te vor ajuta în acest sens. La workshop-ul "Nunta Perfectă" mai mulți specialiști vă vor oferi sfaturi legate de organizarea nunții și va avea loc duminică la ora 11:00.

Wedding Box, va prezenta TO DO LIST-ul MIRESELOR, un tool gratuit care te ajută să îți organizezi nunta. Acesta se va desfășura vineri la ora 18:00, sâmbătă la ora 15:00 și duminică la ora 15:00 pe scena evenimentului.

De asemenea, mirii pot să savureze o cafea sau o ciocolată caldă în zona de Lounge, într-o atmosferă destinsă. Tot aici, se pot bucura de programul artistic și de momentele oferite de gazda evenimentului, Bogdan Bob Rădulescu.

Răspunzând invitatiei noastre la WeddFest, ai putea sa îți usurezi munca si să îți organizezi întreaga nuntă în 3 zile sau mai puțin, având în vedere că ai la dispoziție oferte promoționale de la o gamă largă de furnizori de evenimente speciale.



Organizatorii târgului le recomandă mirilor "să se bucure de această experiență, deoarece este unică! Să participe la workshop-uri, să fie atenți la programul artistic de pe scenă, viitoarele mirese să probeze cât mai multe rochii și nu în ultimul rând, să participe la concursul WEDDFEST, unde vor putea câștiga premii substanțiale. Ne dorim să intre în atmosfera de sărbătoare creată de expozanții noștri.

Dacă v-am făcut curioși, vă așteptăm pe pagina de Facebook: www.facebook.com/WeddFest și pe site: www.weddfest.ro, unde veți afla mai multe detalii și despre concursurile noastre."

(Publisys este o agenție full-service, cu o experiență de peste 20 de ani în organizarea de evenimente).