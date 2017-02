Mica publicitate

5 motive să joci la pariuri pe net (P)

de Ziua de Cluj, 22 februarie 2017, 14:32

Te-ai întrebat vreodată de ce, pe biletul zilei oferit de specialiști vezi doar cote de la agenții de pariuri online? Pentru cine are deja ceva experiență în acest domeniu, într-adevăr, pare o întrebare prostească

Pariurile online aduc profit

"Pariez constat de peste zece ani și am fost martor și participant la toate transformările suferite de industria pariurilor în acest interval. Dacă mă uit în urmă, constat am început să câștig mai serios doar după ce am trecut la pariurile online", declară un fan al pariurilor online .

Pot face o listă lungă cu motive pentru care să joci pe net, dar cred că este mai eficient să fiu „scurt și la obiect", așa că ți le prezint pe cele mai importante, din punctul meu de vedere. Ar fi cinci la număr:

1. În online plătești mai puține taxe. Țin minte că, atunci când pariam la agențiile stradale, eram revoltat din cauza faptului că plăteam un comision pentru fiecare bilet depus. În prezent, acest comision este de 5% . Dacă îi dai băiatului/fetei de la ghișeu 10 lei pentru un pariu, miza trecută pe bilet este 95 de lei. Pierzi din start 5 lei. La pariuri online, dacă pui 10 lei, atunci miza este de 10 lei. Nu îți ia nimeni niciun comision.

Fiecare câștig offline este impozitat cu 1%. Dacă joci online, plătești un impozit de 1% doar pentru ce sume retragi de-a lungul anului. Uite un exemplu: în acest an, câștigi 10.000 de lei și pierzi 8.000 de lei la pariuri. Dacă joci la agenții stradale, ți se reține automat 1% din 10.000, adică 100 de lei.

Dacă joci online, retragi 10.000 - 8.000 = 2.000 de lei și plătești impozit de 1% din 2.000 de lei, adică 20 de lei.

Două avantaje imposibil de combătut



2. Poți paria oricând, de oriunde. Putea fi la fel de bine în fruntea listei cu argumente pro-pariuri online. De pe calculator sau de pe mobil poți paria în câteva secunde, fără să trebuiască să pleci de acasă. Sau poate că ești chiar pe stadion sau ești într-un loc unde nu există o agenție stradală.

Pariurile reprezintă un hobby „speculativ". Trebuie să fii mereu pe fază pentru a juca la momentul potrivit. Presupunând că mai ai și alte treburi de făcut și nu stai toată ziua în agenția de la colțul străzii, acest lucru e aproape imposibil când joci offline. Și chiar dacă ai sta la etajul 1 și ar fi o agenție la parter. Aceste agenții se închid seara, când încep multe meciuri importante.

3. Pariuri live și streaming video live. Cele două noțiuni sunt în legătură strânsă cu principiul „pariul potrivit la momentul potrivit". Oricât de mult s-ar strădui, agențiile de pariuri offline nu pot oferi experiența unui pariu live autentic. Una este să plasezi pariul în 5 secunde, când anticipezi o anumită desfășurare a meciului la care te uiți, și alta este să îți ia minute bune până ajungi la ghișeul agenției stradale și dictezi codul pariului.

Cele mai importante agenții de pariuri online bat orice televiziune de sport la numărul de evenimente transmise în timpul unei zile.

Despre cote și ofertă

4. Cote mai mari. Având un număr mult mai mare de jucători decât cele stradale, agențiile online își permit să câștige mai puțin de la fiecare și, astfel, pot oferi cote mai avantajoase pentru pariori. Bookmakerii care operează și în offline au diverse strategii prin care reduc din acest handicap, dar numai în cazul unei liste restrânse de evenimente.

5. Ofertă bogată. Ultimul motiv, dar nu cel din urmă, se referă la oferta superioară cantitativ și calitativ pe care o propun casele de pariuri online. Se spune despre Internet că este nelimitat. Imaginează-ți unde ar putea încăpea pe pereții unei agenții stradale o ofertă cu 60 de ligi din fotbal și alte 20 de sporturi cu cine știe câte competiții fiecare, iar, la ligile importante din fotbal, fiecare meci să aibă peste 200 de opțiuni de pariere!