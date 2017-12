Mica publicitate

Cadouri potrivite și momente memorabile pentru Sărbători de poveste la VIVO! (P)

de Ziua de Cluj, 08 decembrie 2017, 11:52

În luna cadourilor, VIVO! Cluj-Napoca își așteaptă oaspeții cu o nouă experiență de shopping, o loterie de Crăciun și multe alte surprize.

Luna decembrie aduce un nou concept de comunicare pentru VIVO! Cluj-Napoca implementat la nivel de grup Immofinanz, respectiv în cele zece centre comerciale VIVO! din România, Polonia, Cehia și Slovacia. Concepută sub sloganul "better shopping, better life", campania transmite promisiunea brandului VIVO!: aceea de a oferi mereu vizitatorilor noștri o viață mai bună și mai ușoară prin posibilități multiple de shopping și de petrecere a timpului liber, precum și evenimente unice pentru comunitate.

Astfel, VIVO! Cluj-Napoca va continua și în acest sezon să fie cea mai bună opțiune pentru cumpărături, cadouri potrivite și momente memorabile pentru întreaga familie. Și pentru că vrem să trăim împreună sărbători de iarnă de poveste, am pregătit loteria publicitară Cadou de Crăciun la care pot lua parte toți clienţii cei care cumpără de minimum 100 de lei pe același bon, până pe 22 decembrie, din oricare magazin al centrului comercial. Marile premii constau în 10 de carduri cadou de câte 5000 de euro fiecare, pentru sesiuni de shopping de la care câştigătorii pot pleca din VIVO! cu tot ce îşi doresc. Pentru a intra în tragerea la sorţi, clienţii nu trebuie decât să se prezinte cu bonul de cumpărături la Biroul de Informaţii şi să se înscrie prin intermediul aplicaţiei care rulează pe ecranele interactive. Mai mult, cei mai norocoşi dintre participanţi pot

câştiga pe loc unul din sutele de premii instant puse la bătaie de partenerii loteriei publicitare: Aldo, Andu, Arome Healthy Bar, Benvenuti, C&A, Charm Deco Shop, Charm Shop, Chic Bijoux, Escudo, Golden Rose, KVL, Timeout, Lee Cooper, LEGO, Lemnul Verde, Melkior, Oxette, Salamander şi Tezyo. Regulamentul este disponibil la Info Desk în VIVO! Cluj-Napoca (intrarea 2) și pe www.vivo-cluj.com.

În plus, în luna decembrie am pregătit şi alte evenimente speciale:

Atelierul lui Moş Crăciun

Până pe 22 decembrie, Moș Crăciun vine la centrul comercial din inima Transilvaniei să caute ajutoare. Micuţii vor intra în lumea minunată a cadourilor, vor cânta colinde împreună, îi vor recita Moşului poeziile cele mai dragi şi vor lucra alături de spiridușii săi la atelierele de creație distractive. Copiii sunt invitaţi la VIVO! Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 18.00-20.00, să îl revadă pe Moş Crăciun. Mai mult decât atât, în fiecare sâmbătă şi duminică, între orele 14.00-19.00, prichindeii vor lucra cot la cot cu spiriduşii Moşului, în pregătirea decoraţiunilor şi a altor surprize pentru seara de Crăciun.La finalul atelierelor Moşul va trage la sorţi şi cei mai norocoşi prichindei care vor câştiga premii de la partenerii noştri, Arome, Sensiblu, LEGO, Kiddy Park şi Bigstep.

Atelierul lui Moș Crăciun are loc în Piațeta Matei Corvin din incinta centrului comercial, lângă Biroul de Informații.

Masa de Crăciun cu Adi Hădean

Pe 16 şi 17 decembrie, Chef Adi Hădean aduce la VIVO! Cluj-Napoca două show-uri culinare excepţionale. Celebrul Chef va pregăti în faţa participanţilor preparate tradiţionale pentru masa de Crăciun. Avem doar 100 de locuri la fiecare show pentru 100 de norocoşi care vor fi mai aproape de Adi. Mai mult, participanţii vor putea câştiga premii marca Adi Hădean şi vouchere de la restaurantul Marty.

Evenimentul va avea loc în zona de food court din incinta centrului comercial. Mai multe detalii pe www.vivo-cluj.com