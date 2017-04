Mica publicitate

Clădirea de birouri United Business Center Tower, dezvoltată de compania Iulius la Cluj-Napoca, certificată Leed Gold (P)

de Ziua de Cluj, 24 aprilie 2017, 15:34

Recent, clădirea de birouri clasa A United Business Center (UBC) Tower din Cluj-Napoca, dezvoltată de compania IULIUS, a primit certificarea LEED® Gold conform standardului internaţional LEED 2009 New Construction and Major Renovations, din partea U.S. Green Building Council (USGBC).

Clădirea UBC Tower este situată în proximitatea Iulius Mall Cluj și are o suprafață închiriabilă de 10.000 mp, desfășurată pe 11 niveluri, fiind inaugurată în toamna anului 2014. Procesul de certificare a cuprins atât perioada de desfășurare a lucrărilor, cât și primii ani de funcționare, necesari pentru analiza sustenabilității clădirii. UBC Tower a primit certificarea LEED Gold pentru implementarea unor strategii şi soluţii practice şi măsurabile, orientate către obţinerea unei performanţe sporite în: dezvoltarea sustenabilă a amplasamentului, economii la consumul de apă, eficienţa energetică, alegerea materialelor şi calitatea mediului interior. În plus, angajații care își desfășoară activitatea în spațiile de birouri din UBC Tower sunt încurajați să aleagă mijloacele de transport nepoluante, fiind prevăzute spații de parcare a bicicletelor, precum și o zonă de dușuri și vestiare, în subsolul clădirii.

De asemenea, Iulius Mall Cluj și clădirea de birouri Iulius Business Center, din vecinătate, sunt certificate LEED.

Toate proiectele companiei IULIUS sunt orientate către alinierea la standardele internaționale de sustenabilitate. În prezent, în proces de certificare pentru clădiri verzi sunt ansamblul Palas Iași, conform standardului LEED Neighborhood Development, imobilului office UBC 5, din acelaşi complex urbanistic, precum și UBC 2, prima clădire de birouri clasa A din ansamblul multifuncțional Openville, pe care compania IULIUS îl dezvoltă în Timișoara. Totodată, pe lângă Iulius Mall Cluj, și celelalte trei mall-uri dezvoltate sub același brand, din Timișoara, Iași și Suceava, dețin certificări LEED pentru performanțele în operarea sustenabilă și economisirea resurselor.

Sistemul de rating LEED, elaborat de USGBC, reprezintă cel mai important program destinat clădirilor, locuinţelor şi comunităţilor care sunt proiectate, construite, întreţinute şi operate cu scopul de a obţine o performanţă îmbunătăţită din punct de vedere al sănătăţii mediului şi oamenilor.