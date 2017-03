Mica publicitate

Cupa Decathlon-Impact de Taekwon-do ITF la VIVO! Cluj-Napoca (P)

de Ziua de Cluj, 31 martie 2017, 11:21

Mâine, 1 aprilie 2017, la VIVO! Cluj-Napoca va avea loc cea de-a doua ediţie a Cupei Decathlon-Impact de Taekwon-do ITF. Competiţia sportivă va reuni peste 100 de sportivi din tot judeţul Cluj, care vor concura pentru a urca pe podium. În cadrul evenimentului vor avea loc şi demonstraţii de măiestrie în artele marţiale oferite de cluburile sportive Impact şi One din Cluj-Napoca.

Data de 1 aprilie va fi una importantă pentru sport la VIVO! Cluj-Napoca. De îndată ce soarele răsare, strigătele de luptă și loviturile spectaculoase vor acapara atenția tuturor trecătorilor, în cadrul celei de-a doua ediții a Cupei Decathlon-Impact de Taekwon-do ITF.

Concursul anual în care se întrec peste 100 de copii din Transilvania, este organizat de Clubul Sportiv Impact din Cluj-Napoca, împreună cu Decathlon Cluj și VIVO! Cluj-Napoca.

Evenimentul sportiv se va desfășura în zona de food court a centrului comercial după următorul program:

Sâmbătă, 01.04.2017

- 09:00-10:00 - Cântarul şi măsurătoarea oficială a sportivilor

- 10:00-13:15 - Competiţie

- 14:00 - Demonstraţii de procedee de arte marţiale

- 14:30-17:00 -Semifinalele şi finalele competiţiei

- 17:00 - Ceremonia de premiere

Taekwon-do indică antrenamentul mental și tehnic atât pentru lupta neînarmată cât și pentru un stil de viață sănătos. Traducerea cuvântului Taekwon-do se poate face astfel: "TAE" are sensul de a sări, a zbura, a lovi sau a sparge cu piciorul, "KWON" denotă pumnul pregătit să lovească sau să blocheze, în timp ce "DO" are aspectul de artă, de cale, de conduită, construită și pavată de către înțelepții și luptătorii din trecut.

„Competiţia se doreşte a fi un spectacol sportiv total, astfel că începând cu ora 14:00, am pregătit două demonstraţii de măiestrie în artele marţiale. Acestea vor fi prezentate de către clubul organizator, Clubul Sportiv Impact, pentru versiunea tradiţională ITF de Taekwon-Do, iar varianta olimpică WTF va fi prezentată de Clubul Sportiv One."- au declarat reprezentanții Clubului Sportiv Impact.

Clubul Sportiv Impact funcționează într-una dintre cele mai moderne săli de arte marțiale din Cluj-Napoca. Prin prisma rezultatelor din ultima perioadă, clubul sportiv la care sunt legitimați peste 100 de sportivi, tinde să devinăN unul dintre cele mai importante cluburi de profil din țară.