Din acest week-end, începe sezonul de distracţie în Iulius Parc: sărituri pe trambulină şi eveniment cu muzică, magie şi film (P)

de Ziua de Cluj, 29 martie 2017, 11:47

Zilele însorite dau startul sezonului de distracție în aer liber. Din acest week-end, Iulius Mall îi invită pe clujeni și nu numai la mișcare, pe trambulinele din Iulius Parc, dar și să participe la evenimente pentru publicul amator de relaxare în spațiul verde.

De sâmbătă, 1 aprilie 2017, Iulius Mall Cluj îi așteaptă pe cei mici, dar și pe cei mari, să se încarce cu energie la Iulius Jump. Destinația de agrement este amplasată în Iulius Parc și include un sistem modern de zece trambuline, ideale pentru amatorii de distracţie în aer liber. Trambulinele Iulius Jump vor fi accesibile zilnic, în intervalul 12.00 - 19.00, preţul pentru şase minute de sărituri fiind de 5 lei. Trambulinele sunt destinația de distracție îndrăgită de copii și adolescenți, dar sunt accesibile și adulților cu o greutate de până în 100 kg, fiind o modalitate interactivă de mișcare, cu multiple beneficii pentru condiția fizică și pentru sănătate.



Sâmbătă, de la ora 14.00, Iulius Parc va găzdui ClujShorts Out and Loud. Evenimentul reprezintă o manieră relaxantă și antrentă de petrecere a timpului în aer liber, fiind dedicat clujenilor de toate vârstele, copii, părinți sau bunici. Printre atracțiile propuse de ClujShorts Out and Loud se numără muzica oferită de DigitaLove & PICI by PIKOWATT, dar și sesiuni de zumba și mișcare cu T Gym. Pentru prichindei, magicianul Florin Suciu Buh și iepurașul Bubu vor pune în scenă un spectacol de magie și ventrilocie. Agenda va fi completată și cu numere de dans ale TDance, dar și cu o proiecție aniversară de film ClujShorts.