Fany vă doreşte sărbători fericite. De 60.000 de ori (P)

de Ziua de Cluj, 23 decembrie 2016, 11:17

La ceas de sărbătoare, compania de transport Fany le transmite un mesaj călătorilor, partenerilor şi colaboratorilor săi.

Compania de transport rutier de persoane Fany le transmite tuturor călătorilor, partenerilor şi colaboratorilor săi Sărbători fericite şi Un an nou plin de mobilitate.

"Se încheie 2016, care sperăm că a fost unul încărcat de reuşite pentru fiecare dintre dumneavoastră. În ceea ce ne priveşte, atunci când tragem linie vedem că am făcut zilnic 142 de curse regulate judeţene şi 43 de curse interjudeţene. În total, 60.000 de curse pentru întregul an. Vă dorim de 60.000 de ori fericire şi un an 2017 cu multă mobilitate", se arată într-un comunicat al companiei.

Fany are 16 ani de experienţă în domeniul transportului rutier de persoane şi operează zilnic cel mai lung traseu din ţară, Satu Mare - Baia Mare -Cluj - Braşov - Bucureşti Otopeni - Mangalia, de aproape 1.000 de

kilometri. De aici a aparut şi sloganul care a facut cunoscută compania: Fany te duce la mare!