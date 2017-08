Mica publicitate

Genţi şi rucsacuri pentru şcoală, la Bag Expo, la Iulius Mall Cluj (P)

de Ziua de Cluj, 30 august 2017, 10:03

Vacanța se apropie de final, iar la Iulius Mall pregătirile sunt întâmpinate cu o ediție specială a târgului Bag Expo. Elevii și studenții pot alege dintr-o multitudine de variante, practice și moderne. Totodată, doamnele și domnișoarele sunt invitate la Expo Mineralia, universul bijuteriilor și accesoriilor din pietre prețioase și semiprețioase.

Publicitate

Pasionați de accesorii? De miercuri până duminică, în perioada 30 august - 3 septembrie 2017, parterul Iulius Mall va găzdui noi ediții ale târgurilor îndrăgite de clienți: Bag Expo și Expo Mineralia. Această ediție a târgului de genți și accesorii este dedicată pregătirilor pentru începutul anului școlar, fiind locul în care fiecare își va găsi articolele potrivite preferințelor sale, sub forme, culori și modele diferite. Prichindeii vor putea opta pentru gentuțe și ghiozdane vesele sau cu personaje din desene animate, elevii vor găsi genți și rucsacuri încăpătoare și în tendințe, în timp ce pentru studenți și nu numai vor fi prezentate o multitudine de serviete, genți și rucsacuri pentru laptop. Bag Expo le oferă domnișoarelor cochete prilejul de a alege din nenumărate modele de genți, versatile și ușor de adaptat ținutelor pentru școală. Propunerile Bag Expo au fost selectate pentru a oferi maximum de confort și în ton cu trendurile actuale. În plus, târgul va reuni mii de alte articole: plicuri elegante, genţi casual sau sport, genţi pentru plajă, poşete pentru petrecerile nocturne, clutch-uri cu cristale Swarovski, trollere şi genţi de voiaj, borsete, portofele, curele și multe altele.



În paralel, cei pasionaţi de pietre preţioase şi semipreţioase, prezentate sub formă de bijuterii sau de obiecte de decor, vor descoperi exponate deosebite la Expo Mineralia. Articolele cu un design aparte sunt create din roci, flori de mină, geode, cristale, lemn, pietre preţioase şi semipreţioase, care provin din peste 50 de ţări ale lumii. Mai mult de 180 de tipuri de pietre, cu forme şi culori diferite, au fost utilizate pentru crearea bijuteriilor. Cei pasionaţi vor putea afla care sunt proprietăţile fiecărei pietre, ce se potriveşte zodiilor şi personalităţilor lor sau cum le pot influenţa starea de sănătate, iar cei care vor să își creeze propriile accesorii, pot face asta în sectorul de workshop.