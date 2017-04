Mica publicitate

H&M deschide în 8 aprilie al 53-lea magazin din România, la Cluj-Napoca (P)

de Ziua de Cluj, 07 aprilie 2017, 09:00

Deschiderea H&M Platinia, marcată de reduceri speciale pentru clujeni.

Din 8 aprilie, clujenii își vor putea face cumpărăturile într-un nou magazin H&M, amplasat în cadrul complexului Platinia din cartierul Mănăștur. Odată cu deschiderea noului magazin, al treilea din oras, Cluj Napoca devine locul cu cea mai puternică prezență a retailerului vestimentar din vestul tării.

Magazinul H&M din Cluj-Napoca are o suprafaţă de vânzare de 1.800 metri pătraţi şi va pune la dispoziția vizitatorilor colecțiile H&M pentru femei, bărbați, adolescenți și copii. De asemenea, pentru a duce mai departe conceptul de modă și calitate la cel mai bun preț, în mod sustenabil, clujenii care doresc să iși aducă hainele vechi la reciclat, pentru a le oferi o noua viață, le vor putea depune în urna de colectare special amenajată în magazin. În schimbul fiecărei pungi cu textile adusă, clienții vor primi un voucher pentru cumpărături ulterioare.

"Locuitorii din zona de vest a țării acordă o atenție sporită modului în care se îmbracă, dar sunt interesați și în aspectele sustenabile legate de modă. Ne face plăcere să le putem oferi un al treilea magazin în Cluj Napoca, care răspunde tuturor cerințelor lor și care deservește una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului," au declarat oficialli companiei.

Magazinul H&M din cadrul complexului Platinia îşi va deschide porțile pe data de 8 aprilie, de la orele 10:00 cu numeroase oferte şi surprize. Astfel, primii 50 de clienţi ai noului magazin vor primi carduri de cumpărături în valoare de 50 de lei. În plus, la fiecare 100 de lei cheltuiți sâmbătă, aceştia primesc 20% reducere pentru întreaga achiziţie. Pe lângă oferta de deschidere, noul magazin H&M își așteaptă vizitatorii cu alte tipuri de promoții, precum și cu articolele must have pentru sezonul de primăvară.

Începând din 8 aprilie, noul magazin va fi deschis publicului în fiecare zi, inclusiv sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 10:00 - 22:00.