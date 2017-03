Mica publicitate

Iulius Mall îţi arată reţeta unui Paşte fericit şi oferă trei bucătării complet echipate, în valoare de 9.000 euro (P)

de Ziua de Cluj, 31 martie 2017, 10:45

Ești pasionat de shopping, de gătit sau de amândouă, ori vrei să îi surpinzi pe cei dragi cu o masă specială de Paște? Iulius Mall Cluj îți propune să descoperi „Rețeta unui Paște fericit", la propriu. Sesiunile de cumpărături îți oferă șansa de a câștiga una dintre cele trei bucătării moderne și complet echipate, în valoare de 3.000 de euro fiecare. În plus, Chef Will îți divulgă o rețetă savuroasă, ideală pentru a o împărți cu cei dragi.

Anul acesta, Iulius Mall Cluj îți dezvăluie „Rețeta unui Paște fericit". Dacă faci cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele preferate în perioada 1 - 14 aprilie 2017, te poți înscrie la tombola dedicată Sărbătorilor Pascale. În ultima zi a campaniei, vei afla dacă te numeri printre cei trei clienți norocoși, desemnați prin tragere la sorți. Vor fi acordate trei mari premii, care constau în vouchere în valoare de 3.000 de euro fiecare la Kitchen for You. Cei trei câștigători își vor putea alege tot ce au nevoie pentru bucătării moderne și complet echipate, de la mobilier, până la electrocasnice. În plus, în fiecare zi, primii 142 de participanți vor fi răsplătiți cu premii instant: vouchere Subway și băuturi răcoritoare.



Iar pentru că ți-am promis o „rețetă" specială, surpriza noastră este Chef Will, imaginea campaniei și cel care te ajută să pregătești cea mai apetisantă masă de Paște. Dacă vrei să îi impresionezi pe cei dragi cu iscusința ta în ale bucătăriei, poți pregăti „Tocăniță with a twist", rețeta lui Chef Will, pe care o poți urmări pas cu pas accesând link-ul: https://www.youtube.com/watch?v=t8gCNkZROEE.



Ești pregătit de gătit? La Iulius Mall găsești „Rețeta unui Paște fericit".