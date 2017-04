Mica publicitate

La Iulius Mall se inaugurează oficial primul magazin Tezyo din Cluj-Napoca, printr-o prezentare de modă (P)

de Ziua de Cluj, 25 aprilie 2017, 16:37

Ești pasionat de modă și urmărești cu interes trendurile fashion? Te invităm miercuri, 26 aprilie 2017, în Atriumul Iulius Mall Cluj, la un show în tendințele primăverii. Evenimentul marchează inaugurarea oficială a primului concept de magazin Tezyo, din rețeaua Otter Distribution, din Cluj-Napoca. Invitați speciali vor fi stilistul Alin Gălățescu, ambasador al brandului Tezyo, și fashion bloggerul Mădălina Merca.

Publicitate

Dacă moda este un stil de viață pentru tine și ești în permanență conectat la tot ce este nou în domeniul fashion, te așteptăm miercuri, de la ora 19.30, în Atriumul Iulius Mall, să afli care sunt trendurile actuale în materie de încălțăminte, accesorii și vestimentație. Tezyo va marca inaugurarea oficială a magazinului de la parterul Iulius Mall Cluj printr-un fashion show colorat și energic, în ton cu stilul pe care îl promovează. Evenimentul va avea în prim-plan colecția de încălțăminte și genți primăvară - vară a brandului. Pe catwalk vor defila modele cu ținute în tendințe, o sursă de inspirație pentru o garderobă actuală. Prezentarea este gândită de stilistul Alin Gălățescu, invitatul special și ambasadorul Tezyo. Alături de acesta va fi și Mădălina Merca, vlogger și fashion blogger @The Indie Chase.

Până pe 5 mai, clienții care vin în magazinul Tezyo din Iulius Mall Cluj și postează pe Instagram o fotografie realizată în timp ce probează perechea de pantofi preferată, cu hashtag #ShoesbyTezyo, au șansa de a câștiga această pereche. La fiecare trei zile, va fi premiată cea mai creativă fotografie.

Tezyo oferă o varietate de branduri de încălțăminte, accesorii și articole de marochinărie, pentru bărbați, femei și copii, printre care: Otter, Epica, Le Colonel, Clarks, Geox, Le Coq Sportif, Aldo, Converse, Nike, Camper, The Flexx, Ara, Pepe Jeans, Hugo Boss, Calvin Klein, New Balance etc. În prezent, rețeaua Tezyo a ajuns la 12 magazine la nivel național.