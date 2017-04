Mica publicitate

Provocarea Iulius Mall Cluj pentru copii: labirintul iepuraşului, cu surprize dulci (P)

de Ziua de Cluj, 03 aprilie 2017, 14:39

Și în acest an, Iulius Mall Cluj lansează prichindeilor invitația de a se aventura în Labirintul Iepurașului, iar curajul lor va fi răsplătit cu surprize dulci. În plus, sesiunile de shopping se pot transforma în „Rețeta unui Paște fericit".

Pregătiți de distracție? Cei mici sunt invitați la o activitate amuzantă și antrenantă, cu recompense dulci, la Iulius Mall Cluj. Și în acest an, în Curtea de Onoare, s-a instalat Labirintul Iepurașului. Până pe 14 aprilie, Urecheatul îi așteaptă pe copii să dezlege traseul și să găsească ouăle de ciocolată ascunse în coșulețele din labirint. La final, vor primi câte un puzzle, iar năzdrăvanul care îl rezolvă cel mai repede va fi premiat cu și mai multă ciocolată. Dincolo de caracterul ludic, Labirintul Iepurașului este o activitate care permite dezvoltarea spiritului de orientare și a perspicacității copiilor, în ton cu energia și curiozitatea lor. Labirintul este deschis de luni până vineri, în intervalul orar 16.00 - 20.00, iar sâmbătă și duminică, între orele 14.00 și 20.00. Dacă vrei să vezi cât de distractiv a fost anul trecut, accesează link-ul.



Dacă ești iubitor de artă vizuală, poți admira în cadrul labirintului și patru ouă gigant, realizate de tot atâția tineri talentați. Ca urmare a provocării „Egg Painting", patru artiști cu abordări diferite au realizat lucrări atipice, reinterpretând stilul rustic prin graffiti.



În plus, în această perioadă, sesiunile de shopping din Iulius Mall îți dezvăluie „Rețeta unui Paște fericit". Până pe 14 aprilie, toți cei care fac cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele preferate pot participa la tombolă. În ultima zi a campaniei, se vor desemna, prin tragere la sorți, cei trei mari câștigători, care vor fi premiați cu vouchere în valoare de 3.000 de euro fiecare, la Kitchen for You, pentru bucătării complet echipate. În fiecare zi, primii 145 de participanți vor fi răsplătiți cu premii instant: vouchere Subway și băuturi răcoritoare. Surpriza campaniei este Chef Will, care îi ajută pe clienții Iulius Mall să pregătească „Tocăniță with a twist", cea mai apetisantă masă de Paște. Rețeta video este disponibilă accesând link-ul.