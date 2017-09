Mica publicitate

Rucsacuri pentru studenţi şi bijuterii strălucitoare, la Bag Expo și Expo Mineralia, în Iulius Mall Cluj (P)

de Ziua de Cluj, 26 septembrie 2017, 15:29

În perioada următoare, clienții Iulius Mall Cluj vor fi întâmpinați cu noi ediții ale Bag Expo și Expo Mineralia. O multitudine de variante de genți și rucsacuri, practice și moderne, dar și o selecție de bijuterii și accesorii din pietre prețioase și semiprețioase sunt propunerile celor două târguri găzduite de Iulius Mall.

Iulius Mall Cluj îi invită pe pasionații de accesorii și bijuterii să descopere mii de articole cu ajutorul cărora să își personalizeze ținutele de sezon sau care să le fie utile în activitatea zilnică. În perioada 27 septembrie - 8 octombrie 2017, parterul Iulius Mall va găzdui noi ediții ale târgurilor îndrăgite de clienți: Bag Expo și Expo Mineralia.



Pentru că se apropie începutul anului universitar, Bag Expo le propune studenților o varietate de modele de genți și rucsacuri pentru laptop sau de purtat zi de zi, mape, serviete și diplomate, practice și în tendințe. Cu design modern și într-o paletă extinsă de culori, articolele Bag Expo acoperă preferințele tinerilor în materie de accesorii, oferindu-le posibilitatea ca prin intermediul lor să-și exprime personalitatea. În plus, târgul va prezenta publicului și o selecție de genți din colecția de toamnă - iarnă, pentru pasionatele de modă care vor să își înnoiască colecțiile cu articole în trendurile actuale. Bag Expo reunește mii de plicuri elegante, genţi casual sau sport, genţi și rucsacuri pentru laptop, poşete pentru petrecerile nocturne, clutch-uri din cristale Swarovski, trollere şi genţi de voiaj, borsete, portofele, curele și multe altele.



Tot la parterul Iulius Mall, în aceeași perioadă, doamnele și domnișoarele se vor putea răsfăța cu pietre preţioase şi semipreţioase, prezentate sub formă de bijuterii sau de obiecte de decor. Expo Mineralia include piese cu un design deosebit, pentru orice ocazie, de la timpul petrecut la birou, până la o seară elegantă. Bijuteriile prezentate sunt realizate din roci, flori de mină, geode, cristale, lemn, pietre preţioase şi semipreţioase, care provin din peste 50 de ţări ale lumii. Mai mult de 180 de tipuri de pietre, cu forme şi culori diferite, au fost utilizate pentru crearea bijuteriilor. Iar pentru cei pasionați de semnificațiile talismanelor și proprietățile lor, consultanții le vor putea oferi informații detaliate, care să îi ajute în alegerea articolelor potrivite. În plus, târgul are și o secțiune de workshop, unde doritorii pot crea mici amintiri prețioase personalizate.