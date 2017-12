Mica publicitate

Taksim – Flavours of Istanbul deschide astăzi prima locaţie din Cluj la VIVO! (P)

de Ziua de Cluj, 19 decembrie 2017, 10:51

Începând de astăzi, 19 decembrie, Taksim – Flavours of Istanbul se extinde cu prima locaţie din Cluj la VIVO! Cluj-Napoca. Clienţii centrului comercial se vor putea bucura de o experiență culinară orientală autentică, ghidată de bucătari turci, care îi va duce cu gândul la Marele Bazar.

Povestea Taksim - Flavours of Istanbul este una scurtă, dar plină de success. Brandul ce a reușit în doar patru ani să deschidă șapte locaţii pe teritoriul capitalei, inaugurează astăzi prima locaţie din Cluj-Napoca la VIVO!.

Taksim este inspirat din viața cotidiană a Istanbulului, atât în ceea ce privește meniul, cât și designul locațiilor ce amintesc de Marele Bazar. Brandul oferă clienţilor o incursiune în arta culinară orientală, ghidată de bucătari turci, printr-o interpretare modernă a rețetelor tradiționale, cunoscute și apreciate la nivel modial. Meniul Taksim, proaspăt și natural, se diferențiază prin atenția față de ingredientele utilizate, fiind o alternativă sănătoasă la mâncarea de tip fast-food. Acesta surprinde prin rețetele complexe, dar și prin diversitatea ingredientelor folosite: condimente, legume uscate, sosuri speciale și o gamă variată de semințe, alune și nuci, ingrediente importate periodic, direct din capitala Turciei.

Întregul concept Taksim este conturat în jurul a trei idei fundamentale și anume:

- We are natural - utilizarea ingredientelor natural ce respectă în același timp standardele de calitate internaționale.

- We are tasty - gustul aparte ce este obținut prin combinarea atentă a ingredientelor și condimentelor tradiționale turcești.

- We are healthy - folosirea exclusivă a produselor proaspete, gătite prin tehnici specifice care le păstrează aroma și proprietățile nutritive.

Noul restaurant Taksim este situat în zona food court din VIVO! Cluj-Napoca. Mai multe detalii pe www.vivo-cluj.com