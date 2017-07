Mica publicitate

Trei seri de picnic şi cinema în aer liber, la Caravana filmelor NexT, în Iulius Parc (P)

de Ziua de Cluj, 28 iulie 2017, 10:14

Iulius Parc va găzdui, pentru al treilea an consecutiv, Caravana Filmelor NexT, începând de luni, 31 iulie 2017. Timp de trei seri, cinefilii își vor putea petrece timpul liber în compania prietenilor, la un picnic în aer liber și urmărind cele mai noi și premiate scurtmetraje prezentate în cadrul Festivalului Internațional de Film NexT.

Publicitate

De luni, 31 iulie, până miercuri, 2 august, Caravana Filmelor NexT va poposi în Iulius Parc. Spectatorii sunt invitaţi să îşi întindă păturile pe iarbă şi să se bucure de cinema în aer liber, iar cei care preferă compania prietenilor pot opta și pentru picnic sub clar de lună. Intrarea este liberă, fiecare serie de proiecții începând de la ora 21.30. Publicul va putea urmări 16 filme scurte, cele mai apreciate de la ultima ediție a Festivalului Internațional de Film NexT. Producțiile vor fi împărțite în trei seri tematice: selecția NexT, o seară de Oscar și scurtmetraje românești.

Seara de luni este dedicată celor mai apreciate scurtmetraje de la ediția din acest an a festivalului, incluzând toate genurile, de la comedii și animații, până la filme de groază și călătorii în spațiul cosmic. Vor fi proiectate peliculele „Lumina roșie" (Bulgaria/Croația), „Supă de piatră" (Franța), „Leshy" (Republica Cehă), „Aport!" (Israel), „Regatul" (Italia) și „Despre păsări și albine" (Finlanda).

Marți vor fi prezentate cinci scurtmetraje de ficțiune, nominalizate la Premiile Academiei Americane de Film în 2017. „Femeia și trenul" (Elveția), „Nopți liniștite" (Danemarca), „Timecode" (Spania), „Dușmani interiori" (Franța) și „Cântă" (Ungaria) vor rula pe ecranul din Iulius Parc.

Ultima seară a Caravanei este autentic românească. Cinefilii se vor amuza, pentru că scurtmetrajele selectate spun întâmplări de familie sau povești de dragoste cu întorsături. „Mamă, tată, trebuie sa vă spun ceva", „Omul de pe lună", „O noapte de dragoste", „Pipa, sexul și omleta" și „Plecarea" sunt cele cinci pelicule care îi vor încânta pe cei prezenți.