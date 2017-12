Mica publicitate

Vino să alegi cadouri perfecte, de la Târgul „Christmas Days", din Iulius Mall Cluj (P)

de Ziua de Cluj, 15 decembrie 2017, 10:05

Încă mai ești în căutarea darurilor potrivite pentru cei dragi? Iulius Mall Cluj te ajută să găsești cele mai frumoase și inspirate idei de cadouri, la „Christmas Days". În plus, sesiunile de cumpărături din magazinele Iulius Mall îți oferă șansa de a câștiga premii numai bune de pus sub brad.

De vineri, 15 decembrie 2017, la Iulius Mall Cluj se instalează Târgul de cadouri „Christmas Days". Dacă nu ești hotărât ce daruri să le oferi prietenilor și familiei, atunci te așteptăm până pe 31 decembrie, la parterul Iulius Mall, să alegi dintr-o varietate de propuneri prezentate de peste 90 de expozanți. Copiii se bucură cel mai mult de surprizele de sub brad, așa că la târgul „Christmas Days" găsești jucării și jocuri, articole de îmbrăcăminte, turtă dulce și alte delicii. Dacă vrei să le cucerești pe doamne și domnișoare, sunt disponibile bijuterii felurite, eșarfe, căciuli, genți, pălării și alte accesorii în tendințe. La târg sunt și sugestii de cadouri pentru bărbați: fulare, papioane, portofele, curele și alte articole de marochinărie. Dacă iubești tradițiile și simbolurile românești, vei găsi la târg și obiecte de artizanat. La toate acestea se adaugă: cosmetice naturale, cele mai frumoase decorațiuni, aranjamente și obiecte tematice. O parte dintre propuneri sunt lucrate manual, fiind ideale dacă apreciezi unicitatea.



În plus, cumpărăturile din magazinele Iulius Mall Cluj îți aduc șansa de a câștiga premii, la campania „Fabrica de cadouri". În fiecare zi, până pe 23 decembrie, dacă te numeri printre primii 260 de clienți care au făcut shopping în valoare de minimum 300 de lei, pe același bon fiscal sau pe bonuri cumulate în perioada campaniei, și te înscrii electronic la centrul de premiere, vei fi răsplătit cu premii garantate. Aplicația electronică va afișa tipul de premiu câștigat: fie un multipack cu sticle Coca Cola în ediție de Crăciun, fie un premiu neașteptat. Dacă primești cadoul surpriză, atunci vei alege din cutiile care ascund vouchere de cumpărături cu valori cuprinse între 50 și 500 de lei la magazinele Melkior, Kitchen Shop, Sole, Adidas, Tezyo, Il Passo, The Body Shop, Millefiori, Cupio, Gett's Color Bar, Omnia Spa sau Salad Box.