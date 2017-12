Naţional

Filmele care au avut cele mai mari încasări în 2017

de Ziua de Cluj, 26 decembrie 2017, 12:37

Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depăşit cifra de 1 miliard de dolari încasări la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc.

Filmele cu cele mai mari încasări, la nivel global, pe 2017:

„The Beauty and The Beast", 1,26 de miliarde de dolari

„The Fate and The Furious", 1,23 de miliarde de dolari

„Dispicable Me 3", 1,03 miliarde de dolari

„Spider-Man: Homecoming", 880,1 milioane de dolari

„Guardians of the Galaxy Vol 2", 863,65 milioane de dolari

„Thor: Ragnarok", 844,5 milioane de dolari

„Wonder Woman", 821 milioane de dolari

„Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 794,8 milioane de dolari

„Star Wars: The Last Jedi", 745,3 milioane de dolari

„It", 698 milioane de dolari