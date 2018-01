Naţional

Priveliști de vis pentru alpiniștii și turiștii din România

de Ziua de Cluj, 29 ianuarie 2018, 11:20

Munții Carpați reprezintă un punct de atracție pentru turiștii din țara noastră dar și un itinerar fermecător pe care îl parcurg ,,fără efortˮ și doar din pasiune alpiniștii români.

De cele mai deosebite priveliști pot beneficia doar alpiniștii încercați, care sunt profesioniști, care au experiență și curaj pentru a urca spre cele mai înalte vârfuri. Priveliști de vis se deschid în fața ochilor doar de pe culmile și vârfurile cele mai semețe, însă asta nu înseamnă că astfel de zone trebuie descoperite neapărat în sezonul când urcările pe munte sunt periculoase. Traseele montane sunt frumoase în orice sezon, dar escaladările nu se fac oricum și de către oricine. Expedițiile sunt interesante și se organizează doar de persoanele care sunt responsabile și știu la ce riscuri se expun. Lanțurile montane din țara noastră sunt perfecte pentru a fi parcurse dar recomandat este să se facă acest lucru în sezonul cald.

Urcușurile la munte sunt tentante mai ales pentru a admira frumoasele priveliști însă uneori astfel de aventuri iarna pot lua o întorsătură neașteptată din cauza condițiilor climaterice aspre. În anotimpul de iarnă se poate merge pe povârnișurile acoperite de zăpezi pentru a schia, dar în locuri sigure, pe pârtii, unde nu există niciun pericol de vreun fel.

Cel mai bine este să fii precaut, să eviți aventurile care se pot termina rău, chiar dacă tentația este mare când vine vorba de munte. Indiferent ce traseu vrei să faci este bine să fii un om echilibrat, să te pregătești temeinic și să pui la cale un plan foarte bine gândit înainte de a porni la drum, poți pleca numai după ce ești sigur încă de la început că nu vei avea parte de surprize neplăcute.

Masivul Retezat are un farmec aparte prin frumusețea și puterea pe care o transmite către orice turist. Aici sunt peste 80 de lacuri care se pot admira în sezonul cald, iarna sunt înghețate și acoperite cu pătura de zăpadă. Unul dintre acestea este Lacul Stânișoara poziționat chiar sub culmea Bucura.

Dacă vrei să te bucuri de un itinerar pe culmile Parângului, trebuie să știi din start că urcușul pe acest munte este greu. Sunt multe serpentine până ce ajungi spre vârf, la nu mai puțin de 2406 m. Desigur merită să urci îndeosebi în anotimpul cald, primăvara sau vara, când nu te încurcă viscolul și zăpada. De pe vârf ai o panoramă care te lasă uimit, o adevărată minunăție pe care nu o vei uita niciodată! De pe Parâng poți admira în depărtare Retezatul într-o parte, iar în altă parte Cindrelul.

Dacă nu ai fost niciodată în Banat trebuie să faci o călătorie pe muntele Semenic. Întregul masiv muntos are șisturi cristaline și creste de stâncă ce se înalță mândre spre vârf. În zona vârfului Gozna sunt multe cabane turistice și vile unde te poți caza. Aici chiar și iarna te poți bucura de pădurea verde pudrată cu zăpadă, din brazi și pini.

Pentru a avea o frumoasă vacanță sunt recomandați: Munții Bucegi, Călimani, Parâng, Făgăraș, Apuseni, Munții Vrancei, Poiana Brașov, etc. Pentru cazare sunt numeroase pensiuni și cabane, acestea abia îi așteaptă pe turiști cu voie bună, cu o masă caldă și un ceai fierbinte și desigur cu patul confortabil în care se pot odihni noaptea la căldură.

Indiferent unde vreți să vă petreceți vacanța la munte, vă urăm să aveți parte de vreme bună și să alegeți trasee cu peisaje de vis, dar care să fie trasee sigure, pe care să le puteți încheia întotdeauna cu bine!

Indiferent unde vreți să vă petreceți vacanța la munte, vă urăm să aveți parte de vreme bună și să alegeți trasee cu peisaje de vis, dar care să fie trasee sigure, pe care să le puteți încheia întotdeauna cu bine!