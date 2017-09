Politica

Ambasadorul SUA, întâlnire cu ministrul Justiţiei. Discuţiile s-au purtat la cererea lui Hans Klemm

de mediafax, 05 septembrie 2017, 10:57

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a avut marţi dimineaţa o întâlnire cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, la sediul ministerului. Discuţiile au loc la solicitarea ambasadorului, au declarat pentru Mediafax surse din sistem.

Ministrul Justiţiei a declarat, luni seara, referitor la declaraţiile ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm, care a susţinut că îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu modificarea legilor justiţiei, că poate este îngrijorat pentru că nu a propus ca procurorul general să fie numit de Senat.

"Poate (n.r. este îngrijorat) pentru că în proiectul de modificare a legilor justiţiei nu am propus sistemul cel mai democratic din SUA prin care procururorul general e numit de Senat. Mă gândesc să propun şi eu ca procurorul general să fie propus de Senat şi să tindem şi noi spre acelasi standard de democraţie", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

Ministrul Justiţiei a declarat că marţi va avea o întâlnire cu ambasadorul SUA, în urma căreia va afla cum îşi motivează Hans Klemm îngrijorarea.

"Am văzut că media a titrat, oarecum specific modului de abordare, că ambasadorul a chemat ministrul Justiţiei la dialog. De principiu, nu poate să ma cheme la mine în birou. Daca mă chema la ambasadă, mergea. E a treia oară când mă întâlnescu cu ambasadorul. Am primit la Ministrul Justiţiei mai mulţi ambasadori, de fiecare dată la iniţiativa dânşilor. Mi-a oferit mai multe variante de întrevedere, am oferit varianta mea, pe care a acceptat-o cu promptitudine. Aş fi preferat şi motivarea exprimării îngrijorării. Discursul a fost prin media. Mâine o sa aflu, am să întreb, probabil, sau o să-mi spuna domnia sa. Deşi e foarte posibil ca mâine să nu discutăm de legile justiţiei pentru că în vizitele anterioare m-a invitat să fac o vizită în SUA. Voi vedea mâine (marţi-n.r.)", a mai spus Toader.

Reacţia ministrului vine după ce ambasada a afirmat, referindu-se la propunerile de modificare a legilor justiţiei, că SUA au luat la cunoştinţă de acestea cu îngrijorare pentru independenţa sistemului judiciar şi că statul de drept are nevoie de un sistem judiciar puternic şi independent.